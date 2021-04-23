Advertisements

البطوطي عن السياحة الروسية بعد مكالمة بوتين: "التليفون بدأ يرن" (فيديو)

الجمعة 23/أبريل/2021 - 01:44 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
عقب ولد البطوطي، مستشار وزير السياحة السابق، على اتفاق الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الروسي على استئناف حركة الطيران كاملة بين مصر وروسيا، مشيرا إلى أن السائح الروسي له خصوصية حيث أنهم يصلون مصر بأعداد كبيرة وعلى مدار العام.

وأشار "البطوطي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن الوضع السياحي في مصر مبشر جدا، معلقا: "التليفون بدأ يرن"، لافتا إلى أن هناك شركات تابعة لدول مختلفة تعمل على الحجز للقدوم إلى مصر.

وأضاف أن مصر من الدول التي تطبق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا في القطاع السياحي بشكل جيد، فضلا على أن مصر نجحت في تنظيم عدد من البطولات الرياضية في ظل وجود جائحة كورونا مما يعني قوة الدولة المصرية في مواجهة الجائحة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر روسيا بوتين السيسي البطوطي

أخبار تهمك

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الأهلي بعد الهزيمة من سموحة

منذ يومين

شرط وحيد يفصل أجويرو عن الانتقال إلى برشلونة

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل.. الحكومة تحسم الجدل بشأن الامتحانات الإلكترونية للثانوية العامة

منذ ساعة و 7 دقيقة

إطمنوا.. .. 3 بشائر سارة عن وضع كورونا في مصر

منذ ساعتين و 31 دقيقة

عاجل.. وفاة 48 شخصا بكورونا والإصابات مستمرة في الارتفاع (بيان رسمي)

منذ حوالي 13 ساعة

شكوك بشأن مشاركة ثلاثي الأهلي أمام إنبي

منذ ساعتين

مصدر لـ"الفجر الرياضي" : طبيب الزمالك لم يتقدم باستقالته.. وهذا سبب الأزمة

منذ ساعة

سر غضب كومان من نجوم برشلونة رغم خماسية خيتافي

منذ حوالي 4 ساعات

العربية: وفاة الشقيق الأصغر لـ حسني مبارك

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. الأهلي يطلب تأجيل مباراة القمة

منذ ساعتين و 49 دقيقة

تعليق مثُير من مدرب خيتافي بعد الهزيمة بخماسية أمام برشلونة

منذ ثلث ساعة

وضع كورونا مقلق وفرض قيود قريبا.. 5 رسائل جديدة من متحدث الحكومة

منذ يوم

عاجل - بشرى سارة في الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 15 ساعة

ميسي يعادل رقم كريستيانو رونالدو

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد.. مؤمن زكريا يفجر مفاجأة مدوية ويعلن عودته للملاعب قريبا

منذ يوم

"الجريدة الرسمية" تنشر قرار زيادة أسعار البنزين

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل.. الرئيس الروسي: استئناف النشاط السياحي وعودة الطيران بالكامل مع مصر

وزير الطيران: قطاعنا الأكثر تأثرا بأزمة كورونا (فيديو)

روسيا تقرر استئناف حركة الطيران مع مصر بـ3 رحلات أسبوعيا

البطوطي عن عودة السياحة الروسية: "بيحبوا مصر" (فيديو)

تفاصيل عودة السياحة الروسية إلى مصر.. تعرف على خريطة الرحلات

شاهد.. صاحب فكرة حفل الزفاف تحت الماء يكشف الكواليس

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:32 ص

"الجريدة الرسمية" تنشر قرار زيادة أسعار البنزين

عاجل - بشرى سارة في الأهلي.. طالع التفاصيل

12:00 ص

شاهد.. مؤمن زكريا يفجر مفاجأة مدوية ويعلن عودته للملاعب قريبا

08:28 ص

عاجل.. الحكومة تحسم الجدل بشأن الامتحانات الإلكترونية للثانوية العامة

01:24 م

العربية: وفاة الشقيق الأصغر لـ حسني مبارك

02:05 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر