البطوطي عن السياحة الروسية بعد مكالمة بوتين: "التليفون بدأ يرن" (فيديو)

عقب ولد البطوطي، مستشار وزير السياحة السابق، على اتفاق الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الروسي على استئناف حركة الطيران كاملة بين مصر وروسيا، مشيرا إلى أن السائح الروسي له خصوصية حيث أنهم يصلون مصر بأعداد كبيرة وعلى مدار العام.





وأشار "البطوطي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن الوضع السياحي في مصر مبشر جدا، معلقا: "التليفون بدأ يرن"، لافتا إلى أن هناك شركات تابعة لدول مختلفة تعمل على الحجز للقدوم إلى مصر.



