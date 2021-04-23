العربية: وفاة الشقيق الأصغر لـ حسني مبارك

توفي عصام مبارك الشقيق الأصغر للرئيس الراحل محمد حسنى مبارك، منذ قليل،ـ و ذلك وفقا لما ذكرته الصفحة الرسمية لقناة العربية مصر على موقع "فيس بوك".





وقال حسن الغندور، أحد مؤسسي حركة «أبناء مبارك»، إنه تواصل صباح اليوم مع نجلة عصام الدين مبارك، التي أكدت له وفاة والدها، قبل ساعات، إثر وعكة صحية بعد صراع طويل مع المرض.



