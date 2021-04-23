Advertisements
العربية: وفاة الشقيق الأصغر لـ حسني مبارك
الجمعة 23/أبريل/2021 - 02:05 م
مارينا بشارة
Advertisements
توفي عصام مبارك الشقيق الأصغر للرئيس الراحل محمد حسنى مبارك، منذ قليل،ـ وذلك وفقا لما ذكرته الصفحة الرسمية لقناة العربية مصر على موقع "فيس بوك".
وقال حسن الغندور، أحد مؤسسي حركة «أبناء مبارك»، إنه تواصل صباح اليوم مع نجلة عصام الدين مبارك، التي أكدت له وفاة والدها، قبل ساعات، إثر وعكة صحية بعد صراع طويل مع المرض.
وكان الراحل كان يعمل في أحد البنوك الكبرى، وكان على علاقة طيبة مع الرئيس السابق، حيث توفى عن عمر يناهز 65 عامًا.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements