الأهلي يترقلب.. موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

ينتظر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا لموسم 2021 والتي يتم سحبها نهاية الشهر الجاري بمصر.





موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

ومن المقرر أن يتم سحب قرعة دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا يوم 30 أبريل الجارى بمقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بالقاهرة.





ويشارك الأهلي في ربع نهائي البطولة الأفريقية بعد أن تأهل كوصيف للمجموعة الأولى خلف فريق سيمبا المتصدر الذي يمتلك 13 نقطة في المركز الأول.





يذكر أن، الأهلي قد حقق لقب النسخة الأخيرة بفوزه بالمباراة النهائية على الزمالك بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة.



