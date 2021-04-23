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تعليق مثُير من مدرب خيتافي بعد الهزيمة بخماسية أمام برشلونة

الجمعة 23/أبريل/2021 - 02:10 م
بوابة الفجر
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صرح خوسيه بوردالاس المدير الفني لخيتافي،، أنه رحل عن ملعب "كامب نو" بشعورين أحدهما حلو والآخر مر، لأن فريقه "أهدى الشوط الأول" لبرشلونة، الذي انتصر في مواجهة الفريقين بنتيجة (5-2) مساء الخميس بالجولة 31 من الدوري الإسباني.

وقال بوردالاس في مؤتمر صحفي عقب اللقاء "في 5 دقائق أهدرنا فرصتنا عندما سجلنا هدفا في مرمانا، بعدما أدركنا التعادل، ثم تعثرنا وجاء الأذكى في الصف دائما ليونيل ميسي وأحرز الهدف الثالث".

وأبرز المدرب تحسن فريقه في الشوط الثاني.

ومن ناحية أخرى، أبدى بوردالاس اعتراضه على مشروع دوري السوبر الأوروبي، الذي أعلن عنه 12 فريقا في أوروبا، قبل أن يتم التراجع فيه، بسبب انسحاب الكثير من الفرق.

وقال مدرب خيتافي "دوري السوبر يغلق الأبواب أمام الفرق المتواضعة، يغلق الاحتمالات أمام فرق تمكنت على مستوى تاريخها من تحقيق شيء مهم".

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