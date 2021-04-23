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لجنة استرداد أراضي الدولة: هدفنا التقنين وليس الإزالة

الجمعة 23/أبريل/2021 - 02:19 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال أحمد أيوب، المتحدث باسم اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، إن هدف اللجنة ليس الإزالة، وإنما تقنين وضع كل من يثبت جديته في رد حق الدولة، وامتلاك الأرض بشكل قانوني. 

وأشار "أيوب"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، إلى أن اللجنة تلقت نحو 190 ألف طلب تقنين، وتم فحصهم، ومنهم 22 ألف طلب لا تتوفر فيهم شروط التقنين، بينما ثبت أن 115 ألف طلب تتوفر فيهم الشروط.

وأضاف أن هناك 29 ألف مواطن تسلموا عقود الأرض بعد تقنين وضعهم، وهو ما يؤكد أن الدولة حريصة على مصلحة المواطن، معلنا أن هناك 45 ألف طلب انتهت إجراءات التقنين الخاصة بهم.

ولفت إلى أنهم حاليا في الموجة الـ 17 من إزالة التعديات على مستوى 16 محافظة، موضحا أن الأراضي التي يتم استردادها إما أن يتم استغلالها في إقامة مشروعات خدمية وقومية لصالح المواطنين، أو يتم طرحها للمستثمرين، أو تطرح في مزادات علنية للمواطنين.

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لجنة استرداد اراضي الدولة بوابة الفجر الفجر

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