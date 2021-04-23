Advertisements
إنهاء خدمة من يسمح بإقامة الاعتكاف أو موائد إطعام بالمساجد أو ملحقاتها
الجمعة 23/أبريل/2021 - 02:23 م
محمود الجلاد
Advertisements
أكدت وزارة الأوقاف أنها ستنهي على الفور خدمة أي من العاملين بها حال ثبوت سماحه أو تغاضيه أو تقصيره في واجبه الوظيفي بما يمكن أي شخص أو جماعة من إقامة أي اعتكاف أو موائد إطعام بأي من المساجد أو ملحقاتها.
وأوضحت الوزارة أنها ستتخذ إجراءات قانونية رادعة تجاه أي شخص أو جماعة تخرج على هذه التعليمات، باعتبار أن الخروج على ذلك هو خروج على النظام العام وتعمد لتعريض حياة الناس للخطر.
وأكدت، أن من يقوم بذلك آثم شرعًا وجاهل بمقاصد الشريعة، ومستوجب للردع، لأن الحفاظ على حياة الخلق وتجنيب تعريضهم للخطر مطلب شرعي من المقاصد والكليات الست التي أوجب الشرع الحنيف الحفاظ عليها.
ويعقد محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم اجتماعا موسعا مع قيادات الوزارة وجميع جهات المتابعة والتفتيش بها ولجنة متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية لتكثيف المتابعة، وسرعة اتخاذ اللازم تجاه أي مخالفة، مع اعتبار لجنة المتابعة في حالة انعقاد دائم حتى نهاية الشهر الكريم بإذن الله
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements