إنهاء خدمة من يسمح بإقامة الاعتكاف أو موائد إطعام بالمساجد أو ملحقاتها

أكدت وزارة الأوقاف أنها ستنهي على الفور خدمة أي من العاملين بها حال ثبوت سماحه أو تغاضيه أو تقصيره في واجبه الوظيفي بما يمكن أي شخص أو جماعة من إقامة أي اعتكاف أو موائد إطعام بأي من المساجد أو ملحقاتها.





وأوضحت الوزارة أنها ستتخذ إجراءات قانونية رادعة تجاه أي شخص أو جماعة تخرج على هذه التعليمات، باعتبار أن الخروج على ذلك هو خروج على النظام العام وتعمد لتعريض حياة الناس للخطر.



