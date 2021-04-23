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إنهاء خدمة من يسمح بإقامة الاعتكاف أو موائد إطعام بالمساجد أو ملحقاتها

الجمعة 23/أبريل/2021 - 02:23 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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أكدت وزارة الأوقاف أنها ستنهي على الفور خدمة أي من العاملين بها حال ثبوت سماحه أو تغاضيه أو تقصيره في واجبه الوظيفي بما يمكن أي شخص أو جماعة من إقامة أي اعتكاف أو موائد إطعام بأي من المساجد أو ملحقاتها.

وأوضحت الوزارة أنها ستتخذ إجراءات قانونية رادعة تجاه أي شخص أو جماعة تخرج على هذه التعليمات، باعتبار أن الخروج على ذلك هو خروج على النظام العام وتعمد لتعريض حياة الناس للخطر.

وأكدت، أن من يقوم بذلك آثم شرعًا وجاهل بمقاصد الشريعة، ومستوجب للردع، لأن الحفاظ على حياة الخلق وتجنيب تعريضهم للخطر مطلب شرعي من المقاصد والكليات الست التي أوجب الشرع الحنيف الحفاظ عليها.
ويعقد محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم اجتماعا موسعا مع قيادات الوزارة وجميع جهات المتابعة والتفتيش بها ولجنة متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية لتكثيف المتابعة، وسرعة اتخاذ اللازم تجاه أي مخالفة، مع اعتبار لجنة المتابعة في حالة انعقاد دائم حتى نهاية الشهر الكريم بإذن الله

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