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شخصيات دولية تحرص على زيارة المتحف القومي للحضارة المصرية

الجمعة 23/أبريل/2021 - 02:26 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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أصبح المتحف القومي للحضارة المصرية خلال الآونة الأخيرة وخصيصًا بعد افتتاحه المبهر بعرض موكب المومياوات الملكية، محط أنظار العالم، لذا أصبح ضيوف مصر سواء رسميين أو مشاهير حريصون على زيارته. 

واستقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية "أوديل رينو باسو" برفقة وزيرة التعاون الدولي "رانيا المشاط"، والتي حلت ضيفة على مصر في زيارة رسمية لها. 

وكذا زار المتحف السفير الأمريكي في القاهرة "جوناثان كوهين" وكذلك نائبته والمستشارة الثقافية والإعلامية للسفارة، وأيضًا زار المتحف سفير المملكة المتحدة وزوجته. 

وجاءت هذه الزيارة للتعرف على إمكانيات المتحف الواعدة وما وصل إليه علم المتاحف فى مصر متمثلا فى مشروع المتحف القومي الحضارة المصرية في الفسطاط. 

ومن ناحيته قال صرح الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف بأن الزائرين تفقدوا قاعات المتحف وأكدوا على أن رسالة المتحف تبشر ببداية مرحلة جديدة من الوعى الثقافي والحضاري كونه يعد من أكبر مشروعات مصر العملاقة والتي سوف تغير خريطة مصر السياحية. 

وأضاف أن المهام الثقافية والتعليمية التي يقدمها المتحف سوف تساهم فى اثراء الحياة الثقافية والارتقاء الحضاري بين الشعوب، والمتاحف تقدم رؤية مختلفة للعالم كما لم نتوقع من قبل. 

وأكد أن المعلومات التي نستقيها من أسلافنا عن طريق دراسة المومياوات وطرق الحياة وعادات التغذية والظروف الصحية والطب وما إلى ذلك تعطينا فكرة أن المتاحف ليست إمكان عرض فقط، إنما لها دور هام في التعليم والتماسك الاجتماعي ومشاركة المراجع، فضلًا عن تقدم وتطوير البحث العلمي اليومي.

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