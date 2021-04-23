Advertisements

رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بذكرى تحرير سيناء

الجمعة 23/أبريل/2021 - 02:25 م
بوابة الفجر
محمد المسلمي
Advertisements
بعث المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب برقية تهنئة الى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى التاسعة والثلاثين لعيد تحرير سيناء.
 

قال المستشار الدكتور حنفي جبالي في نص البرقية"اسمحوا لي سيادة الرئيس أن أنقل إليكم باسمي واسم نواب الشعب أخلص التهاني القلبية بمناسبة ‏حلول ذكرى تحرير سيناء، أرض الفيروز، تلك البقعة الطاهرة من أرض الوطن المقدس، ‏من براثن الاحتلال، بأيدي أبطال قواتنا المسلحة التي حمى ظهرها جبهة داخلية ‏متماسكة.‏"
وتابع  : "فلقد صدق الله وعده وأعز جنده، وصان كنانته، وتوج كفاح شعب عظيم، صاحب ‏أعرق الحضارات بنصر مبين، فارتفعت راية مصر على كل شبر من أرض سيناء المقدسة، ‏وارتفعت بها كرامة وهامة كل من يسكن الأرض العربية، بفضل عبقرية التخطيط ‏وقمة الأداء وفدائية المقاتل المصري في اقتحامه الجسور وقدرته على صنع المعجزات.‏"

وأكد رئيس مجلس النواب : " نعم إنها لمناسبة وطنية جليلة حقق فيها رجال قواتنا المسلحة الباسلة، أروع نصر في ‏التاريخ العربي، يقاتلون في سبيل الله لا يريدون إلا وجهه، ويطلبون الشهادة، فكانوا ‏أشرف الرجال وأطهر الشهداء.‏
 وتابع : "فتحية لشهدائنا الأبرار الذين افتدوا تراب الوطن وعرضه بأرواحهم الطاهرة، وتحية ‏لكل أم فقدت عزيزاً لديها وكل زوجة فقدت رفيق حياتها وكل ابن فقد عائله".‏

واختتم المستشار الدكتور حنفي جبالي برقيته ، قائلا: "لقد نصرت شعبك في مواقف كثيرة، وكانت وقفتك من أجل مصر، ونحن معك من ‏أجل مصر، معك سنبذر الأمن ونزرع الرخاء، حفظ الله مصر وأيدك بنصر من عنده.‏"

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رئيس مجلس النواب ذكرى تحرير سيناء الرئيس السيسي

أخبار تهمك

شرط وحيد يفصل أجويرو عن الانتقال إلى برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الحكومة تحسم الجدل بشأن الامتحانات الإلكترونية للثانوية العامة

منذ ساعتين

العربية: وفاة الشقيق الأصغر لـ حسني مبارك

منذ ساعة و 18 دقيقة

شاهد.. مؤمن زكريا يفجر مفاجأة مدوية ويعلن عودته للملاعب قريبا

منذ يوم

تعليق مثُير من مدرب خيتافي بعد الهزيمة بخماسية أمام برشلونة

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الأهلي بعد الهزيمة من سموحة

منذ يومين

الأهلي يترقب.. موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 15 دقيقة

سر غضب كومان من نجوم برشلونة رغم خماسية خيتافي

منذ حوالي 5 ساعات

ميسي يعادل رقم كريستيانو رونالدو

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يطلب تأجيل مباراة القمة

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يطالب الأهلي بالتعاقد مع مهاجم من العيار الثقيل

منذ أقل من ساعة

"الجريدة الرسمية" تنشر قرار زيادة أسعار البنزين

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وفاة 48 شخصا بكورونا والإصابات مستمرة في الارتفاع (بيان رسمي)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - بشرى سارة في الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 15 ساعة

شكوك بشأن مشاركة ثلاثي الأهلي أمام إنبي

منذ ساعتين و 53 دقيقة

وضع كورونا مقلق وفرض قيود قريبا.. 5 رسائل جديدة من متحدث الحكومة

منذ يوم

موضوعات متعلقة

وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي بذكرى الإسراء والمعراج

محافظ بني سويف يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بذكرى تحرير سيناء

بطريرك الأقباط الكاثوليك يهنىء السيسي بذكرى تحرير سيناء

رئيس جامعة المنوفية يهنئ السيسي والشعب بذكرى تحرير سيناء

وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي بذكرى الإسراء والمعراج

برلمانيون يهنئون السيسي بذكرى استرداد طابا: يومًا استثنائيًا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:10 م

تعليق مثُير من مدرب خيتافي بعد الهزيمة بخماسية أمام برشلونة

"الجريدة الرسمية" تنشر قرار زيادة أسعار البنزين

10:32 ص

عاجل - بشرى سارة في الأهلي.. طالع التفاصيل

12:00 ص

شاهد.. مؤمن زكريا يفجر مفاجأة مدوية ويعلن عودته للملاعب قريبا

08:28 ص

العربية: وفاة الشقيق الأصغر لـ حسني مبارك

02:05 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر