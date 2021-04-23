Advertisements

أسعار الدواجن اليوم الجمعة في الدقهلية

الجمعة 23/أبريل/2021 - 02:31 م
بوابة الفجر
محمد كشك
Advertisements
رصدت " بوابة الفجر" أسعار الدواجن، في أسواق محافظة الدقهلية، اليوم الجمعة، الحادي عشر من شهر رمضان المبارك، الموافق، 23 إبريل، 2021، حيث شهدت ارتفاعا ملحوظ في الأسعار، بينما شهدت أسعار الكتاكيت والبيض انخفاض قبل ساعات من بداية شهر رمضان.

حيث بلغ سعر الدواجن البيضاء من 31 إلى 32 جنيه للكيلو، سعر الدواجن البلدي من 35 إلى 36 جنيه للكيلو، سعر الدواجن الأمهات من 21 إلى 23 جنيه للكيلو، سعر الدواجن الساسو من 35 إلى 36 جنيه للكيلو.

بينما بلغ سعر البط المسكوفي من 47 إلى 50 جنيه للكيلو، سعر البط المولار من 33 إلى 37 جنيه للكيلو، سعر البط الفرنساوي من 24 إلى 26 جنيه للكيلو، سعر الأرانب من 41 إلى 43 جنيه للكيلو، سعر البط الفرنساوى عمر يوم من 6.5 إلى 7.5 جنيه، سعر البط المسكوفى عمر يوم من 14 إلى 15 جنيه، سعر البط المولر عمر يوم من 15 إلى 16 جنيه.

ووصل سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم من 5 إلى 5.5 جنيه، سعر الكتكوت الساسو عمر يوم من 2.5 إلى 3.25 جنيه، سعر الكتكوت البلدي عمر يوم من 3 إلى 3.5 جنيه، سعر كتكوت السمان عمر يوم من 2.25 إلى 3 جنيهات، سعر كتكوت السمان الهجين عمر 14 يوم من 5.5 إلى 6 جنيه.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر اسعار الدواجن

أخبار تهمك

شاهد.. مؤمن زكريا يفجر مفاجأة مدوية ويعلن عودته للملاعب قريبا

منذ يوم

موسيماني يطالب الأهلي بالتعاقد مع مهاجم من العيار الثقيل

منذ أقل من ساعة

"الجريدة الرسمية" تنشر قرار زيادة أسعار البنزين

منذ حوالي 5 ساعات

العربية: وفاة الشقيق الأصغر لـ حسني مبارك

منذ ساعة و 21 دقيقة

وضع كورونا مقلق وفرض قيود قريبا.. 5 رسائل جديدة من متحدث الحكومة

منذ يوم

الأهلي يترقب.. موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل - بشرى سارة في الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. وفاة 48 شخصا بكورونا والإصابات مستمرة في الارتفاع (بيان رسمي)

منذ حوالي 14 ساعة

شكوك بشأن مشاركة ثلاثي الأهلي أمام إنبي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الأهلي بعد الهزيمة من سموحة

منذ يومين

عاجل.. الحكومة تحسم الجدل بشأن الامتحانات الإلكترونية للثانوية العامة

منذ ساعتين

سر غضب كومان من نجوم برشلونة رغم خماسية خيتافي

منذ حوالي 5 ساعات

ميسي يعادل رقم كريستيانو رونالدو

منذ حوالي 5 ساعات

شرط وحيد يفصل أجويرو عن الانتقال إلى برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

تعليق مثُير من مدرب خيتافي بعد الهزيمة بخماسية أمام برشلونة

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. الأهلي يطلب تأجيل مباراة القمة

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:10 م

تعليق مثُير من مدرب خيتافي بعد الهزيمة بخماسية أمام برشلونة

"الجريدة الرسمية" تنشر قرار زيادة أسعار البنزين

10:32 ص

عاجل - بشرى سارة في الأهلي.. طالع التفاصيل

12:00 ص

شاهد.. مؤمن زكريا يفجر مفاجأة مدوية ويعلن عودته للملاعب قريبا

08:28 ص

العربية: وفاة الشقيق الأصغر لـ حسني مبارك

02:05 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر