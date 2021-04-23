خطيب الجمعة ببني سويف: رمضان شهر الانتصارات والعزة والكرامة (صور)

قال الشيخ أحمد عبد العال إمام وخطيب مسجد عمر بن عبد العزيز، اليوم الجمعة، إن أهم أيام النصر والعزة والشرف في تاريخنا الحديث هو يوم العاشر من شهر رمضان (1393هـ1973م) حينما وفق المولى عزوجل قواتنا المسلحة المصرية لتحقيق النصر والعزة والكرامة وتحطيم أسطورة الجيش الذي لا يقهر، وأن شعار الجندي المصري "الله أكبر الله أكبر" مع الصيام والقيام والقرآن والدعاء الصادق.





جاء ذلك خلال إقامة شعائر صلاة الجمعة بمسجد عمر بن عبد العزيز، بحضور الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اللواء حسام حمودة السكرتيرالعام المساعد، ومحمد رياض نائب رئيس المدينة، الشيخ عمر الناضوري مدير إدارة أوقاف البندر، المستشار أحمد عبد الجواد رئيس مجلس إدارة المسجد،





وذلك وسط التزام بضوابط وزارة الأوقاف وتطبيق التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية، فيما يتعلق بارتداء الكمامات والحفاظ على تحقيق التباعد بين المصلين.





حيث تناولت خطبة الجمعة موضوع "أيام العزة والنصر في الشهر الفضيل" والتي أشار خلالها إمام المسجد إلى أن المولى عز وجل قد اختص الشهر الكريم بالعديد من الفضائل، فكما أنه شهر العبادة والقرآن والصيام والقيام والذكر، فهو أيضا شهر العزة والكرامة والجهاد والدفاع عن الأرض والدين.



