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خطيب الجمعة ببني سويف: رمضان شهر الانتصارات والعزة والكرامة (صور)

الجمعة 23/أبريل/2021 - 02:34 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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قال الشيخ أحمد عبد العال إمام وخطيب مسجد عمر بن عبد العزيز، اليوم الجمعة، إن أهم أيام النصر والعزة والشرف في تاريخنا الحديث هو يوم العاشر من شهر رمضان (1393هـ1973م) حينما وفق المولى عزوجل قواتنا المسلحة المصرية لتحقيق النصر والعزة والكرامة وتحطيم أسطورة الجيش الذي لا يقهر، وأن شعار الجندي المصري "الله أكبر الله أكبر" مع الصيام والقيام والقرآن والدعاء الصادق.

جاء ذلك خلال إقامة شعائر صلاة الجمعة بمسجد عمر بن عبد العزيز، بحضور الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اللواء حسام حمودة السكرتيرالعام المساعد، ومحمد رياض نائب رئيس المدينة، الشيخ عمر الناضوري مدير إدارة أوقاف البندر، المستشار أحمد عبد الجواد رئيس مجلس إدارة المسجد،

وذلك وسط التزام بضوابط وزارة الأوقاف وتطبيق التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية، فيما يتعلق بارتداء الكمامات والحفاظ على تحقيق التباعد بين المصلين.

حيث تناولت خطبة الجمعة موضوع "أيام العزة والنصر في الشهر الفضيل" والتي أشار خلالها إمام المسجد إلى أن المولى عز وجل قد اختص الشهر الكريم بالعديد من الفضائل، فكما أنه شهر العبادة والقرآن والصيام والقيام والذكر، فهو أيضا شهر العزة والكرامة والجهاد والدفاع عن الأرض والدين.

وأشار خطيب الجمعة، إلى أن الشهر الفضيل قد شهد معارك وحروب فاصلة في تاريخ الدعوة الإسلامية والحفاظ على الكرامة والأرض، مثل يوم بدر وفتح مكة وعين جالوت وغيرها من الأحداث الهامة التي وقعت في الشهر الكريم وصولا إلى انتصار العاشر من رمضان.
خطيب الجمعة ببني سويف: رمضان شهر الانتصارات والعزة والكرامة (صور)
خطيب الجمعة ببني سويف: رمضان شهر الانتصارات والعزة والكرامة (صور)
خطيب الجمعة ببني سويف: رمضان شهر الانتصارات والعزة والكرامة (صور)
خطيب الجمعة ببني سويف: رمضان شهر الانتصارات والعزة والكرامة (صور)
خطيب الجمعة ببني سويف: رمضان شهر الانتصارات والعزة والكرامة (صور)
خطيب الجمعة ببني سويف: رمضان شهر الانتصارات والعزة والكرامة (صور)

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