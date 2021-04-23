غدًا.. الحكم في دعوى إنشاء لجنة الوقاية من الفساد

تفصل الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، مد أجل النطق بالحكم في الدعوى المقامة من محمد حامد سالم المحامي، التي يطالب فيها بإنشاء «لجنة الوقاية من الفساد» إعمالًا للقانون 106 لسنة 2013 بشأن حظر تعارض المصالح.





وذكرت الدعوى رقم 27181 لسنة 70 ق، أن إنشاء لجنة للوقاية من الفساد، يحد من الفساد الذي يمثل خطرًا على الاقتصاد المصري؛ بسبب تعارض المصالح التي باتت تمثل القاعدة الأولى والمدخل الرئيسي للفساد.

وكانت هيئة مفوضي الدولة، قد أصدرت تقريرًا في الدعوى ترى فيه الحكم بقبول الدعوى شكلًا، وفي الموضوع بتشكيل لجنة الوقاية من الفساد وتحديد اختصاصاتها إعمالًا للقانون 106 لسنة 2013 بشأن حظر تعارض المصالح بين المسؤولين في الدولة.



