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محافظ بورسعيد يلتقي أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن (صور)
الجمعة 23/أبريل/2021 - 02:37 م
شيماء الريس
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استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب من الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن الأستاذ عادل اللمعي والدكتور عاطف علم الدين أعضاء مجلس الشيوخ والدكتور محمود حسين والأستاذ حسن عمار أعضاء مجلس النواب.
وأكد المحافظ، خلال اللقاء على أهمية التعاون المثمر بين بين أعضاء النواب والأجهزة التنفيذية بما يحقق أفضل مستوى خدمي للمواطن في إطار حرص القيادة السياسية على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن في جميع القطاعات وتوفير سبل الراحة المواطنين
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