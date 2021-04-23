محافظ بورسعيد يلتقي أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن (صور)

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب من الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن الأستاذ عادل اللمعي والدكتور عاطف علم الدين أعضاء مجلس الشيوخ والدكتور محمود حسين والأستاذ حسن عمار أعضاء مجلس النواب.



