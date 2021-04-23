موسيماني يطالب الأهلي بالتعاقد مع مهاجم من العيار الثقيل

طالب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بضرورة التعاقد مع مهاجم أجنبي سوبر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وطلب موسيماني من إدارة الكرة بالقلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي، تدعيم الخط الهجومي للفريق الأحمر في الموسم الجديد.





وكان الأهلي قد خسر من سموحة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد السلام أول أمس الأربعاء.





ويختتم الأهلي استعداداته اليوم الجمعة لمواجهة إنبي والمقرر لها غدا ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.



