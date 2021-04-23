بالصور.. "مهندسين القاهرة" توقع بروتوكولا جديدا لتوفير فرص تدريبية لأعضائها

وقعت نقابة مهندسي القاهرة برئاسة المهندس هشام أبو سنة رئيس النقابة، بروتوكول تعاون مع شركة مالتي انترناشيونال وهي احدي الشركات الرائدة في الدورات الهندسية في التخصصات المختلفة، في إطار اهتمامها الدائم بتوفير فرص تدريبية جديدة لأعضائها .





وأشار المهندس حسام هاشم عضو مجلس نقابة مهندسي القاهرة ورئيس لجنة التدريب، إلي أن هذا البروتوكول يأتي في إطار دور النقابة لرفع مستوى الزملاء المهندسين في مختلف النواحي الهندسية لافتا ان نقابة القاهرة دوما لديها كل ما هو جديد في ملف تدريب المهندسين خاصة الشباب منهم وذلك لتقليل الفجوة بين ماتم دراسته وبين سوق العمل، لافتا أن هذه الدورات لا تقتصر علي شباب المهندسين فقط لكنها تشمل جميع الاعمار والتخصصات حتى درجة الاستشاري.





وأضاف أن النقابة حريصة كل الحرص علي أن تقدم هذه الدورات بجودة عالية للوصول لأفضل ما يمكن تقديمه للمهندس المتلقي.



