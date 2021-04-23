تواصل حملات التعقيم والتطهير بالمستشفيات وأقسام الشرطة ببورسعيد (صور)

أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد اليوم الجمعة، تكثيف حملات التطهير والتعقيم التي تقوم بها محافظة بورسعيد لمواجهة تداعيات المرحلة الثالثة من فيروس كورونا المستجد، والتي تتم بالتوازي في كافة المؤسسات العامة والحكومية والمستشفيات ودور العبادة والميادين للحفاظ على سلامة المواطن ومنع انتشار العدوى.





وأوضح المحافظ أن بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وجهاز القوارض تم تعقيم وتطهير مستشفيات ( الزهور والحميات والتضامن، المبرة، والنصر التخصصي ) وأقسام شرطة العرب والمناخ والشرق وقسم التوريدات والسجل المدني .



