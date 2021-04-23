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تواصل حملات التعقيم والتطهير بالمستشفيات وأقسام الشرطة ببورسعيد (صور)

الجمعة 23/أبريل/2021 - 02:42 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
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أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد اليوم الجمعة، تكثيف حملات التطهير والتعقيم التي تقوم بها محافظة بورسعيد لمواجهة تداعيات المرحلة الثالثة من فيروس كورونا المستجد، والتي تتم بالتوازي في كافة المؤسسات العامة والحكومية والمستشفيات ودور العبادة والميادين للحفاظ على سلامة المواطن ومنع انتشار العدوى.

وأوضح المحافظ أن بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وجهاز القوارض تم تعقيم وتطهير مستشفيات ( الزهور والحميات والتضامن، المبرة، والنصر التخصصي ) وأقسام شرطة العرب والمناخ والشرق وقسم التوريدات والسجل المدني.

وشدد محافظ بورسعيد على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ومنع التجمعات والتكدس، واتخاذ كافة التدابير لمنع انتشار العدوى، مؤكدا على أن المحافظة تواصل حملات التعقيم والتطهير بكافة المناطق والمؤسسات والميادين حتى تمر هذه المرحلة بسلام
تواصل حملات التعقيم والتطهير بالمستشفيات وأقسام الشرطة ببورسعيد (صور)
تواصل حملات التعقيم والتطهير بالمستشفيات وأقسام الشرطة ببورسعيد (صور)
تواصل حملات التعقيم والتطهير بالمستشفيات وأقسام الشرطة ببورسعيد (صور)
تواصل حملات التعقيم والتطهير بالمستشفيات وأقسام الشرطة ببورسعيد (صور)
تواصل حملات التعقيم والتطهير بالمستشفيات وأقسام الشرطة ببورسعيد (صور)
تواصل حملات التعقيم والتطهير بالمستشفيات وأقسام الشرطة ببورسعيد (صور)
تواصل حملات التعقيم والتطهير بالمستشفيات وأقسام الشرطة ببورسعيد (صور)
تواصل حملات التعقيم والتطهير بالمستشفيات وأقسام الشرطة ببورسعيد (صور)
تواصل حملات التعقيم والتطهير بالمستشفيات وأقسام الشرطة ببورسعيد (صور)
تواصل حملات التعقيم والتطهير بالمستشفيات وأقسام الشرطة ببورسعيد (صور)

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