"شبيه قايتباي".. تعرف على جامع ومقام الدشطوشي الأثري

قال الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمى بجنوب سيناء بوزارة السياحة والآثار، إن مسجد ومقام الدشطوطي بني خلال الفترة ما بين 912 ـ 914هـ؛ عهد السلطان قنصوة الغوري، من سلاطين دولة المماليك الجراكسة.



ويقع ضريح الدشطوشي في الركن الشمالي الشرقي لمسجده الشهير المطل على شارع بورسعيد بالقرب من ميدان باب الشعرية، والضريح عبارة عن غرفة مربعة تتوسطها تركيبة ضريحية مدفون بها الشيخ الدشطوطي.



يُدخل إليها من الإيوان الشمالي، وفي أركان المربع من أعلى توجد حنية واحدة كبيرة حولت المربع إلى مُثْمَن أقيمت فوقه قبة مرتفعة، وفتحت في حوائط الضريح الأربعة نوافذ قنديلية مغشاه بالزجاج المعشق المتعدد الألوان مماثلة للموجودة في الغرفتين المطلتين على إيوان القبلة.



أما عن المسجد فهو من المساجد المعلقة ؛ حيث بُنيّ أعلى دورات المياه الموجودة أسفله أو مجموعة من الحواصل؛ التي تم الكشف عنها أثناء عملية ترميمه عقب زلزال 1992والتي تم الانتهاء منها عام 2001.



وأشار الدكتور ريحان من خلال الدراسة إلى أن المسجد مشابه في تخطيطه المعماري لمسجد قايتباي بقرافة المماليك حيث يتكون من درقاعة يحيط بها أربعة إيوانات أعمقها إيوان القبلة الذي يتقدمه ثلاثة عقود نصف دائرية محمولة على عمودين ويقابله إيوان مماثل هو الشمال الغربي الذي يضم دكة المبلغ ؛ حيث يتخذ المسجد في تخطيطه شكل المدارس المتعامدة.



والصحن مربع الشكل يتوسط المسجد، مغطى بسقف خشبي، وبه شُخشيخة، ويحيط بالصحن أربعة إيوانات ؛ المكان المتسع من الدار تحيط به حوائط ثلاثة، أو المجلس الكبير على هيئة صُفّة واسعة لها سقف محمول من الأمام، كان مخصص لجلوس كبار القوم ؛ وإلى جانب إيوان القبلة من الجهة الجنوبية، غرفتان معقودتان ومفتوحتان على الإيوان، بهما نوافذ قنديلية مغشاة بزجاج معشق متعدد الألوان، ويضم الإيوان الشمالي ست نوافذ، تطل على شارع جانبي، بينما الإيوان الجنوبي له باب يؤدي إلى طرقة، تنتهي إلى مدخل المسجد الرئيسى الذي يطل على شارع بورسعيد ؛ الذي يعد من أكثر شوارع القاهرة التي تتسم بالعشوائية، إلا أن الآثار الإسلامية المرصعة على جوانبه ؛ تظل كالدرر المتلألئة الوضاءة التي تزيد تاريخ مصر جمالا ً وتجسد بعمارتها الإسلامية الفريدة، ورقي تصميمها العتيد، حقبة تاريخية مهمة من تاريخ المحروسة، وتكشف لنا عن أسماء أعلام عاشوا هذا العصر، غابت أرواحهم، إلا أن أثارهم ظلت صامدة.



هذا ويمتاز مسجد "الدشطوطي" بتصميم معماري فريد، حيث تم بناء دورة مياهه الأصلية أسفله، ولعل المعماري أراد بذلك أن يتفادى النشع ؛ الذي قد يصيب المسجد وقت الفيضان ؛ نظرا ً لوقوعه على الضفة الغربية للخليج المصري الذي كان يخرج من فُم الخليج في منطقة مصر القديمة، وينتهي عند خليج السويس، الذي ردم في أوائل القرن العشرين، وقد أبطل استعمال هذه الدورة القديمة، وبُنيت بدلًا منها دورة أخرى تقع في الضلع الجنوبي للمسجد.



ظل مسجد الدشطوطي محتفظًا برونقه طوال ستة قرون ميلادية، مواجهًا للتغيرات التاريخية التي تعاقبت أحداثها على مصر المحروسة