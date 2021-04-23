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صندوق مكافحة الإدمان ينظم حفل إفطار للمتعافين

الجمعة 23/أبريل/2021 - 02:43 م
بوابة الفجر
آيات عامر
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نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، ورئيس مجلس إدارة الصندوق، حفل إفطار للمتعافين من تعاطى المخدرات في إطار الدمج المجتمعي لهم باعتبارهم مرضي طالما تقدموا طواعية للعلاج ورفع الوصمة عنهم ومساعدتهم للعودة مرة أخري لنسيج المجتمع‪، فى إطار العمل على الدمج المجتمعي للمتعافين.

وتم تنظيم الحفل للإفطار الجماعي لمتعافي الخط الساخن للصندوق بمركز العزيمة‪  ‬لتأهيل وعلاج مرضى الإدمان التابع للصندوق  ببورسعيد والذى تفضل فخامة رئيس الجمهورية بإفتتاحه مؤخرا ضمن 3 مراكز جديدة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان، وسط سعادة كبيرة من المتعافين بسبب حرص الصندوق على الاهتمام بهم حتى بعد مرحلة العلاج والعمل على تأهيلهم ودمجهم مره أخرى في المجتمع.
 
كما تم تنظيم دورى رياضي للمتعافين داخل المركز وشارك الدكتور أحمد الكتامىِ مدير البرامج العلاجية بالصندوق المتعافين الفطار واللعب، وذلك فى إطار حملة "أنت أقوى من المخدرات"، حيث يهدف الدوري الرياضي إلى إعادة دمج المتعافين مرة أخرى في المجتمع من خلال المشاركة في الأنشطة الرياضية، حيث تم لعب كرة قدم خماسية، وتنس الطاولة  وبلياردوا بمشاركة متعافي الخط الساخن "16023"من محافظة بورسعيد.

وشهدت ورش التدريب المهني للمتعافين من الإدمان  داخل مركز العزيمة ببورسعيد أعمالا فنية متميزة، حيث نجح المتعافين في تصميم  فوانيس رمضان داخل ورش التدريب بأشكال وأحجام مختلفة متميزة
 
وقال عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، إن الهدف من تنظيم حفل الإفطار للمتعافين، وكذلك تنظيم الدورى الرياضى هو إزالة الوصمة عن مرضى الإدمان ومساندتهم على الاندماج مرة أخرى فى المجتمع والتأكيد على أن الإدمان مرض يمكن العلاج منه من خلال المراكز العلاجية المتخصصة والشريكة مع الخط الساخن للصندوق وفقًا للمعايير الدولية، كما يقوم الصندوق بإطلاق العديد من البرامج والمبادرات المختلفة من أجل إعادة تأهيل المتعافين، إضافة إلى توفير مشروعات صغيرة لهم من خلال مبادرة "بداية جديدة" لإقراض المتعافين من تعاطى وإدمان المواد المخدرة لإنشاء مشروعات صغيرة تساعدهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم.

ويعد مركز‪ ‬العزيمة ببور‪ ‬فؤاد أول مركز متخصص في تأهيل مرضى الإدمان بمحافظة بورسعيد ويستفيد من خدماته محافظات "القناة،شمال سيناء" وتم تجهيزه وتأثيثه ليكون مركز تأهيل لمرضي الإدمان بطاقة استيعابية تصل لـ"80 "سرير ويقدر عدد المستفيدين منه قرابة 6 آلاف سنويًا علي مستوى العيادات الخارجية والحجز الداخلي كما يضم المركز  "صالة جيم وورشة تدريب لتعليم المتعافين على المهن الحرفية التي يحتاجها سوق العمل، مكتبة، مسرح، قاعات تدريب، أنشطة رياضية، تنس طاولة، بلياردو، قاعة كمبيوتر، أنشطة فنية".

و‪جدير بالذكر أن نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، كانت قد زارت مركز العزيمة لتأهيل مرضي الإدمان بمدينة بور فؤاد وهو أحد المراكز العلاجية الثلاثة الذى تفضل فخامة السيد رئيس الجمهورية بإفتتاحهم مؤخرا بمحافظات "بورسعيد والبحر الأحمر ومطروح "، لخدمة ما يقرب من " 35 ألف" مريض إدمان سنويًا من أبناء هذه المحافظات والمحافظات المجاورة، مؤكده علي أن إهتمام القيادة السياسية بقضية مكافحة التعاطي والإدمان كأحد القضايا التي تمثل خطرًا يهدد شبابنا يلقى علي عاتقنا بمزيد من المسؤوليات للمواجهة الحاسمة والجادة والمتكاملة لقضية المخدرات، وهي المواجهة التي نحرص أن تكون مستندة علي البحث العلمي الرصين‪.
صندوق مكافحة الإدمان ينظم حفل إفطار للمتعافين
صندوق مكافحة الإدمان ينظم حفل إفطار للمتعافين
صندوق مكافحة الإدمان ينظم حفل إفطار للمتعافين
صندوق مكافحة الإدمان ينظم حفل إفطار للمتعافين
صندوق مكافحة الإدمان ينظم حفل إفطار للمتعافين
صندوق مكافحة الإدمان ينظم حفل إفطار للمتعافين
صندوق مكافحة الإدمان ينظم حفل إفطار للمتعافين
صندوق مكافحة الإدمان ينظم حفل إفطار للمتعافين

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