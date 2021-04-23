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صرف مرتبات شهر أبريل للعاملين بالدولة الاثنين المقبل

الجمعة 23/أبريل/2021 - 03:47 م
بوابة الفجر
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أعلنت وزارة المالية فى كتابها الدورى رقم 74 لسنة 2021 حول صرف المرتبات للموظفين خلال شهرى أبريل ومايو 2021، على أن يجرى صرف الرواتب على مجموعات تجنبًا للزحام، حيث سيتم صرف الرواتب للمجموعة الأولى خلال شهر أبريل بداية من يوم الاثنين 26 أبريل والمجموعة الثانية يوم 27 أبريل، والمجموعة الثالثة الأربعاء 28 أبريل وجميع الوزارات الخميس 29 أبريل.

وبشأن مواعيد صرف المرتبات لشهر مايو 2021 ستبدأ عمليات الصرف الرواتب للموظفين على مجموعات تبدأ الأحد 23 مايو 2021 إلى يوم الثلاثاء 25 مايو 2021 ويكون الصرف لجميع الوزارات يومى 26 و27 مايو 2021.

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