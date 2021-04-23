الاتحاد الألماني يعلن إقامة نهائي الكأس بدون جماهير

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم الجمعة، إقامة المباراة النهائية لبطولة كأس ألمانيا، المقررة 13 مايو دون جمهور.





نشر الاتحاد الألماني تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، ذكر خلالها أن الملعب الأولمبي سيبقى مغلقاً أمام الجماهير، بسبب إجراءات احتواء جائحة فيروس كورونا.





وقال الاتحاد: "بسبب اللوائح المعمول بها حالياً في برلين، لا يمكن تقديم طلب لاستقبال الجماهير حتى 9 مايو المقبل".





وكان رئيس ألمانيا، فرانك فالتر شتاينماير وقع أمس الخميس على قانون الحماية من العدوى بعد تعديله، وإضافة "مكابح الطوارئ"، ليعطي الحكومة الفيدرالية صلاحيات إضافية لمعالجة عدد الإصابات المتزايد بفيروس كورونا، حيث دخلت البلاد الموجة الثالثة من العدوى.





وتقام جميع مباريات كرة القدم في ألمانيا دون جمهور منذ الخريف.



