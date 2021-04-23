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سحب 32 ألف عينة مياه في حملات مكثفة لإدارة صحة البيئة بالدقهلية

الجمعة 23/أبريل/2021 - 02:52 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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وجه الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ادارة صحة البيئة بتكثيف جهود الرقابة على مياه الشرب ومتابعة الأعمال بمحطات المياه بجميع مراكز المحافظة وماخذ المياه ومدى استيفائها للشروط الصحية ونظافة المأخذ وأخذ عينات من الشبكات والمنازل لمتابعة جودة المياه ومتابعة تطهير الشبكات المستمر.

جاء ذلك، بناء على توجيهات الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية، حيث تم سحب حوالي 32 الف عينة مياه مرشحه (منازل - شبكات - مدارس - مساجد - مطاعم)، و280 عينة صرف صناعي وكذلك الرقابة على خزانات المياه بالمدارس والجامعات والمستشفيات وأماكن التجمع لقياس جودة المياه واستيفائها للاشتراطات الصحية.

وقامت الحملات بإحكام الرقابة على الصرف الصحي والمرور المستمر على محطات معالجة ورفع الصرف الصحي للوقوف على التشغيل الجيد وأحكام الرقابه على الصرف الصناعي ومدى تطبيق القواعد المنظمة لمعالجة الصرف الصناعى وعدم صرفها على مصادر المياه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال اى مخالفة.

واكد وكيل صحة الدقهلية على المتابعة المستمرة لإنشاء الجبانات والالتزام بالشروط والقواعد والإجراءات الاحترازية حيث تم عمل ١٥٠ معاينة لمشروعات نفع عام جديدة مدارس وجبانات ووحدات خدمية وكذا المتابعه المستمرة مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى فى تطهير وغسيل الشبكات وتطهير الخزانات طبقا للمعايير الصحية.


كما اكد وكيل صحة الدقهلية على متابعة وفحص شكاوى المواطنين من الأضرار بالبيئة حيث تم فحص 225 شكوى خلال شهر.

وشدد مكي على الرقابة على أعمال المرافق العامة والأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
سحب 32 ألف عينة مياه في حملات مكثفة لإدارة صحة البيئة بالدقهلية
سحب 32 ألف عينة مياه في حملات مكثفة لإدارة صحة البيئة بالدقهلية
سحب 32 ألف عينة مياه في حملات مكثفة لإدارة صحة البيئة بالدقهلية
سحب 32 ألف عينة مياه في حملات مكثفة لإدارة صحة البيئة بالدقهلية
سحب 32 ألف عينة مياه في حملات مكثفة لإدارة صحة البيئة بالدقهلية
سحب 32 ألف عينة مياه في حملات مكثفة لإدارة صحة البيئة بالدقهلية
سحب 32 ألف عينة مياه في حملات مكثفة لإدارة صحة البيئة بالدقهلية
سحب 32 ألف عينة مياه في حملات مكثفة لإدارة صحة البيئة بالدقهلية

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