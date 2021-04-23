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تعرف علي ضيفه حلقه اليوم في "خمس نجوم"

الجمعة 23/أبريل/2021 - 02:54 م
بوابة الفجر
آية عبدالعزيز
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يستضيف برنامج " خمس نجوم" الفنانه جومانا مراد  ضيفه الحلقه الحاديه عشر في تمام التاسعة مساءًا والذي يقدمه كلا من الشرنوبي، نور، غاده عادل .


برنامج "خمس نجوم"  يقدمه لاول مرة معاً النجوم غادة عادل، نور، كريم فهمي، مُصطفى قمر، محمد الشرنوبي، حيث يُقدمون حلقات كاميرا خفية بأسلوب غير تقليدي .


الجدير بالذكر أن اخر أعمال الفنانه چومانا مراد كانت حكايه " هنفرح بيكي امتي" من مسلسل " زي القمر" بطوله چومانا مراد، عباس أبو الحسن ، محمد أبو داوود، هاله فاخر، مها ابو عوف ،تأليف شهيره سلام وإخراج محمد عبد الرحمن ، وانتاج سينرچي.

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