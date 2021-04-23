سوق الحرير ٢ يواصل نجاحه الكبير.. كاريس بشار تبتز بسام كوسا وسلوم حداد في سجن القلعة









تواصلت حالة الإثارة والتشويق في أحداث العمل الرمضاني الناجح على مدار العامين الماضي في جزءه الأول والعام الحالي في سوق الحرير ٢ حيث حبس الجمهور أنفاسه على مدار أربعة حلقات إنقلبت فيها الأحداث رأسا على عقب فعفيفة تتزوج وتذهب لبيت زوجها في الوقت نفسه الذي تم تحويل عبد الله لسجن القلعة ليتعرف فيه على خلدون ويعرف المحقق أن ولدي عمران قد عادل لتواجه قمر عمران برسالة شمس وتترك له المنزل عائدة لبيت أهلها مهددة عمران بإخبار الجميع أنه من وشى بأخيه.









.في الوقت نفسه ، أبو طلال يواجه ابنه بوشايته الثانية وطلال ينكر، زتصل رسالة لعبد الله أرسلها شحادة تخبره أن عمران هو من وشى به، ويقوم عمران بإخبار الشرطة بمكان شحادة ورفاقه بعد أن استدل من عمر، ويداهمون المكان لكن صابر وعيد وزياد يهربون بعد أن نبههم ياسين، وإلقاء القبض على شحادة. الرسالة تؤرق عبدالله، وبنصيحة من خلدون يواجه عمران بفحوى الرسالة والأخير ينكر ذلك، ويقوم بتوكيل محامي له يخبره عن وضعه السيء، يبدأ التحقيق مع شحادة، وتلتقي قمر وراضي ويكشف لها عن حبه القديم لها.









في الوقت نفسه يتعرف كل من صابر وزياد وعيد على المكان الذي تعمل به نوارة، وفؤاد يؤمن مكان ليختبئوا به.













ويبتز شحادة عمران بإخبار والدته أنه من وشى بأخيه مقابل مساعدته في الخروج من السجن، وبداية إعجاب صباح وأسعد ببعضهما، ومصطفى يُعرف عمران بكامل ويلتقي بنجوى للمرة الأولى، وخديجة تجري فحصها الطبي وتطلب وحيدة منها إجراء التحاليل وتلتزم قمر عمران فيعيدها للمنزل، ويعطي خلدون عبدالله دفتر مذكراته، ويبدأ صابر في التردد على محل نوارة، وعمران يسقط حقه عن شحادة وهذا الأمر يؤثر على قضية أخيه وهو يبرر ذلك بأنها الطريقة الوحيدة للوصول لصابر كما أنه سيقوم بتوكيل محامي لشحادة، خديجة تصدم عندما تعلم أن بإمكانها الانجاب ... خروج شحادة من السجن وعناصر فضل تراقبه.









وتتواصل ردود الفعل الإيجابية والقوية مع عرض كل حلقة من سوق الحرير ٢ ليؤكد هذا نجاح رهان الأخوين الأخوين بسام ومؤمن الملا على سوق الحرير وأحداثه المثيرة منذ الموسم الأول.

.العمل حقق جزأه الأول نجاحا نقديا وجماهيرية كبيرا.













ومن إنتاج "MBC Studios" بالتعاون مع الأخوين الملاّ،- بسام ومؤمن الملا- .









وإخراج المثنى صبح، وبطولة كوكبة من نجوم الدراما السورية أبرزهم سلوم حداد، بسام كوسا، كاريس بشار، نادين تحسين بك، فادي صبيح، وفاء موصللي، عبد الهادي الصباغ، قمر خلف، ميلاد يوسف، ريام كفارنة، نجاح سفكوني، يزن خليل.. وإشراف عام للأخوين الملاّ .









العمل يتواصل عرضه على MBC فيما تعرض كل حلقة من حلقات العمل على منصة "شاهد VIP" قبل 24 ساعة من عرضها على MBC.



