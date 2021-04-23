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بتكلفة 3.959 مليون جنيه.. افتتاح مسجد العيوطي في الجمالية بالدقهلية

الجمعة 23/أبريل/2021 - 03:05 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، هشام ابو المكارم رئيس مركز ومدينة الجمالية اليوم الجمعة بإفتتاح مسجد العطيوي الجديد بمدينة الجمالية بعد إحلاله وتجديده والذي أقيم على مساحة 500 متر مربع وبتكلفة إجمالية قدرها 3.959 مليون جنيه بتمويل من وزارة الاوقاف.

ويتسع المسجد لأكثر من 600 من المصلين وتم تنفيذه بإشراف الوزارة بالتعاون مع المحافظة وتم فرشه بالسجاد بالكامل ضمن خطة الوزارة لإحلال وتجديد عدد من المساجد فى محافظة الدقهلية.

ونقل رئيس المركز تحيات وتمنيات المحافظ للمواطنين بمركز ومدينه الجمالية وأكد حرص المحافظ على التعاون التام مع كافه الوزرات والاجهزة المعنية من أجل الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى جميع المجالات وكافة قطاعات المرافق والخدمات وتحسين مستوى الخدمة المقدمة.

جاء ذلك فى إطار إهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ببناء الإنسان وتحقيق مطالب المواطنين وإحتياجاتهم، وتنفيذا لخطة وزارة الاوقاف بالتعاون مع المحافظات لإفتتاح عدد من المساجد الجديدة بنطاق الجمهورية.

وقد ألقى خطبة الجمعه الشيخ الدكتور محمد حسين مدير الدعوة بمديرية اوقاف الدقهلية وكان موضوعها ( ايام العزة والنصر فى شهر رمضان الكريم )أكد فيها على أن الله مع المؤمنين الصادقين يحقق لهم النصر والعزة فى كل جوانب حياتهم فى السلم والحرب لينصر دينه ويظهره على الدين كله مؤكدا على أن النصر دائما من عند الله كما تؤكد ذلك دائما آيات الذكر الحكيم فى القرآن الكريم.

وأشار إلى أن شهر رمضان المبارك هو شهر الإنتصارات حققت فيه مصرنا الغالية أعظم إنتصار فى التاريخ فى العاشر من رمضان السادس من أكتوبر عام 1973 ومن قبل ذلك إنتصارات غزوة بدر الكبرى التى إنتصر فيها التوحيد وأهله على الشرك وأهله..

حضر الإفتتاح من نواب البرلمان النائب محمد نجيب خالد عضو مجلس النواب،محمد السعيد عطاالله نائب رئيس المركز والشيخ السيد الحديدي مدير إدارة أوقاف المنزلة وقيادات مركز ومدينة الجمالية ومسئولي الأوقاف ونواب رئيس المركز وجمع من مواطنى مدينة ومركز الجمالية.
بتكلفة 3.959 مليون جنيه.. افتتاح مسجد العيوطي في الجمالية بالدقهلية
بتكلفة 3.959 مليون جنيه.. افتتاح مسجد العيوطي في الجمالية بالدقهلية
بتكلفة 3.959 مليون جنيه.. افتتاح مسجد العيوطي في الجمالية بالدقهلية
بتكلفة 3.959 مليون جنيه.. افتتاح مسجد العيوطي في الجمالية بالدقهلية
بتكلفة 3.959 مليون جنيه.. افتتاح مسجد العيوطي في الجمالية بالدقهلية
بتكلفة 3.959 مليون جنيه.. افتتاح مسجد العيوطي في الجمالية بالدقهلية

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