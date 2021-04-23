Advertisements

موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة في دوري أبطال أوروبا

الجمعة 23/أبريل/2021 - 03:04 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
Advertisements
انتهت منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا أمس الأربعاء بشكل رسمي.


وتأهل للدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا كل من فريق ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر سيتي وتشيلسي الإنجليزيان.


وسيلاقي فريق مانشستر سيتي نظيره باريس سان جيرمان في الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.


وستلعب مباراة فريق باريس سان جيرمان ضد نظيره مانشستر سيتي يوم الثلاثاء المقبل ٢٧ أبريل ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موعد مانشستر سيتي مباراة مانشستر سيتي

أخبار تهمك

عاجل.. الحكومة تحسم الجدل بشأن الامتحانات الإلكترونية للثانوية العامة

منذ ساعتين

موسيماني يطالب الأهلي بالتعاقد مع مهاجم من العيار الثقيل

منذ أقل من ساعة

وضع كورونا مقلق وفرض قيود قريبا.. 5 رسائل جديدة من متحدث الحكومة

منذ يوم

عاجل - بشرى سارة في الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 15 ساعة

ميسي يعادل رقم كريستيانو رونالدو

منذ حوالي 5 ساعات

شكوك بشأن مشاركة ثلاثي الأهلي أمام إنبي

منذ ساعتين و 54 دقيقة

عاجل.. الأهلي يطلب تأجيل مباراة القمة

منذ حوالي 4 ساعات

شرط وحيد يفصل أجويرو عن الانتقال إلى برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الأهلي بعد الهزيمة من سموحة

منذ يومين

سر غضب كومان من نجوم برشلونة رغم خماسية خيتافي

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يترقب.. موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 17 دقيقة

العربية: وفاة الشقيق الأصغر لـ حسني مبارك

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. وفاة 48 شخصا بكورونا والإصابات مستمرة في الارتفاع (بيان رسمي)

منذ حوالي 14 ساعة

تعليق مثُير من مدرب خيتافي بعد الهزيمة بخماسية أمام برشلونة

منذ ساعة و 15 دقيقة

شاهد.. مؤمن زكريا يفجر مفاجأة مدوية ويعلن عودته للملاعب قريبا

منذ يوم

"الجريدة الرسمية" تنشر قرار زيادة أسعار البنزين

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

موعد مباراة بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان في إياب ربع نهائي دوري الأبطال

موعد مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد مانشستر سيتي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

تعرف على مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

"صراع الأثرياء".. التاريخ يُرجح كفة مانشستر سيتي أمام باريس سان جيرمان (أرقام)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:10 م

تعليق مثُير من مدرب خيتافي بعد الهزيمة بخماسية أمام برشلونة

"الجريدة الرسمية" تنشر قرار زيادة أسعار البنزين

10:32 ص

عاجل - بشرى سارة في الأهلي.. طالع التفاصيل

12:00 ص

شاهد.. مؤمن زكريا يفجر مفاجأة مدوية ويعلن عودته للملاعب قريبا

08:28 ص

العربية: وفاة الشقيق الأصغر لـ حسني مبارك

02:05 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر