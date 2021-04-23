عميد معهد القلب السابق: الضغوط العصبية تسبب الأزمات القلبية (فيديو)

قال الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، إن شهر رمضان يجب أن يكون فرصة لتنقية القلوب من البغضاء، والغل، والحسد.



وأشار "شعبان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حلو الكلام" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الجمعة، إلى أن الضغوط العصبية، وكبت الحزن يؤدي إلى الإصابة بالازمات القلبية، على الرغم من أن هؤلاء الأشخاص لا يكونوا مدخنين.



ولفت إلى أن من ضمن أسباب تكون المياه البيضاء على العين الحزن والضغوط العصبية، معلقا: "اللي بيخزن ممكن يكون عرضة للإصابة بازمة قلبية".

