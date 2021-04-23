Advertisements

عميد معهد القلب السابق: الضغوط العصبية تسبب الأزمات القلبية (فيديو)

الجمعة 23/أبريل/2021 - 03:06 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، إن شهر رمضان يجب أن يكون فرصة لتنقية القلوب من البغضاء، والغل، والحسد.

وأشار "شعبان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حلو الكلام" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الجمعة، إلى أن الضغوط العصبية، وكبت الحزن يؤدي إلى الإصابة بالازمات القلبية، على الرغم من أن هؤلاء الأشخاص لا يكونوا مدخنين.

ولفت إلى أن من ضمن أسباب تكون المياه البيضاء على العين الحزن والضغوط العصبية، معلقا: "اللي بيخزن ممكن يكون عرضة للإصابة بازمة قلبية".

أخبار تهمك

شكوك بشأن مشاركة ثلاثي الأهلي أمام إنبي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يطلب تأجيل مباراة القمة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الأهلي بعد الهزيمة من سموحة

منذ يومين

العربية: وفاة الشقيق الأصغر لـ حسني مبارك

منذ أقل من ساعتين

تعليق مثُير من مدرب خيتافي بعد الهزيمة بخماسية أمام برشلونة

منذ أقل من ساعتين

سر غضب كومان من نجوم برشلونة رغم خماسية خيتافي

منذ حوالي 5 ساعات

10 مكاسب حققها الزمالك بعد انتصاره على الإنتاج

منذ أقل من نصف ساعة

شرط وحيد يفصل أجويرو عن الانتقال إلى برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

"الجريدة الرسمية" تنشر قرار زيادة أسعار البنزين

منذ حوالي 5 ساعات

وضع كورونا مقلق وفرض قيود قريبا.. 5 رسائل جديدة من متحدث الحكومة

منذ يوم

عاجل.. الحكومة تحسم الجدل بشأن الامتحانات الإلكترونية للثانوية العامة

منذ ساعتين و 34 دقيقة

شاهد.. مؤمن زكريا يفجر مفاجأة مدوية ويعلن عودته للملاعب قريبا

منذ يوم

موسيماني يطالب الأهلي بالتعاقد مع مهاجم من العيار الثقيل

منذ ساعة و نصف

ميسي يعادل رقم كريستيانو رونالدو

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وفاة 48 شخصا بكورونا والإصابات مستمرة في الارتفاع (بيان رسمي)

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - بشرى سارة في الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 16 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:10 م

تعليق مثُير من مدرب خيتافي بعد الهزيمة بخماسية أمام برشلونة

"الجريدة الرسمية" تنشر قرار زيادة أسعار البنزين

10:32 ص

عاجل - بشرى سارة في الأهلي.. طالع التفاصيل

12:00 ص

شاهد.. مؤمن زكريا يفجر مفاجأة مدوية ويعلن عودته للملاعب قريبا

08:28 ص

العربية: وفاة الشقيق الأصغر لـ حسني مبارك

02:05 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر