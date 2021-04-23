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إنتر ميلان يتصدر.. جدول ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباريات الجولة القادمة

الجمعة 23/أبريل/2021 - 03:30 م
انتر ميلان
انتر ميلان
حسام مجدي
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يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز قبل مباريات الجولة المقبلة.

ويحتل فريق إنتر ميلان حاليا صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز برصيد ٧٦ نقطة.

وفيما يلي جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي:

1 – إنتر ميلان 76 نقطة.
2 – ميلان 66 نقطة.
3 – أتالانتا 65 نقطة.
4 – يوفنتوس 65 نقطة
5 – نابولي 63 نقطة.
6– لاتسيو 58 نقطة.
7- روما 55 نقطة.
8 – ساسولو 46 نقطة.
9 – سامبدوريا 42 نقطة.
10 – هيلاس فيرونا 41 نقطة.
11 – بولونيا 38 نقطة.
12 – أودينيزي 36 نقطة.
13 – فيورنتينا 33 نقطة.
14 – جنوى 33 نقطة.
15 – سبيزيا 33 نقطة.
16 – تورينو 31 نقاط.
17 – بينفينتو 31 نقطة.
18 – كالياري 28 نقاط.
19 – بارما 20 نقاط.
20 – كروتوني 15 نقطة.

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