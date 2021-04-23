Advertisements

موسيماني يُجهز بدائل ديانج استعداداً لمواجهة إنبي

الجمعة 23/أبريل/2021 - 03:07 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements
يُجهز الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي البدائل في خط وسط الفريق الأحمر للمشاركة في مباراة الغد أمام إنبي خوفا من عدم لحاق المالي أليو باللقاء.



وكان أليو ديانج قد غادر مباراة الأهلي الأخيرة أمام سموحة التي خسرها الفريق الأحمر بهدف مقابل هدفين متأثرا بالإصابة ليحل زميله ناصر ماهر بديلا له.



وجهز موسيماني أكرم توفيق للدفع به بجوار عمرو  السولية في مباراة الغد أمام إنبي حال تأكد غياب أليو ديانج عن المباراة.



ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي مساء غد السبت على ستاد بترو سبورت في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موسيماني يُجهز بدائل ديانج موسيماني ا بدائل ديانج

أخبار تهمك

شرط وحيد يفصل أجويرو عن الانتقال إلى برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

وضع كورونا مقلق وفرض قيود قريبا.. 5 رسائل جديدة من متحدث الحكومة

منذ يوم

عاجل.. الحكومة تحسم الجدل بشأن الامتحانات الإلكترونية للثانوية العامة

منذ ساعتين

عاجل - بشرى سارة في الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 15 ساعة

"الجريدة الرسمية" تنشر قرار زيادة أسعار البنزين

منذ حوالي 5 ساعات

شكوك بشأن مشاركة ثلاثي الأهلي أمام إنبي

منذ حوالي 3 ساعات

العربية: وفاة الشقيق الأصغر لـ حسني مبارك

منذ ساعة و 21 دقيقة

سر غضب كومان من نجوم برشلونة رغم خماسية خيتافي

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يطالب الأهلي بالتعاقد مع مهاجم من العيار الثقيل

منذ أقل من ساعة

الأهلي يترقب.. موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. وفاة 48 شخصا بكورونا والإصابات مستمرة في الارتفاع (بيان رسمي)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الأهلي بعد الهزيمة من سموحة

منذ يومين

تعليق مثُير من مدرب خيتافي بعد الهزيمة بخماسية أمام برشلونة

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. الأهلي يطلب تأجيل مباراة القمة

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد.. مؤمن زكريا يفجر مفاجأة مدوية ويعلن عودته للملاعب قريبا

منذ يوم

ميسي يعادل رقم كريستيانو رونالدو

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

الأهلي يجهز حسام عاشور لموقعة الإسماعيلي

عاجل - إصابة جديدة تضرب الأهلي

إصابة ثانية تُباغت الأهلي أمام إنبي في الدوري المصري

موسيماني يجهز رامي ربيعة بديلًا لثنائي الوسط في موقعة الزمالك

عاجل - مفاجأة في تشكيل الأهلي في مواجهة المريخ السوداني

عاجل.. موسيماني يستبعد 7 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة الإسماعيلي

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:10 م

تعليق مثُير من مدرب خيتافي بعد الهزيمة بخماسية أمام برشلونة

"الجريدة الرسمية" تنشر قرار زيادة أسعار البنزين

10:32 ص

عاجل - بشرى سارة في الأهلي.. طالع التفاصيل

12:00 ص

شاهد.. مؤمن زكريا يفجر مفاجأة مدوية ويعلن عودته للملاعب قريبا

08:28 ص

العربية: وفاة الشقيق الأصغر لـ حسني مبارك

02:05 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر