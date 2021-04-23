موسيماني يُجهز بدائل ديانج استعداداً لمواجهة إنبي

يُجهز الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي البدائل في خط وسط الفريق الأحمر للمشاركة في مباراة الغد أمام إنبي خوفا من عدم لحاق المالي أليو باللقاء.













وكان أليو ديانج قد غادر مباراة الأهلي الأخيرة أمام سموحة التي خسرها الفريق الأحمر بهدف مقابل هدفين متأثرا بالإصابة ليحل زميله ناصر ماهر بديلا له.













وجهز موسيماني أكرم توفيق للدفع به بجوار عمرو السولية في مباراة الغد أمام إنبي حال تأكد غياب أليو ديانج عن المباراة.













ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي مساء غد السبت على ستاد بترو سبورت في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.