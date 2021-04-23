الجهاز الطبي للأهلي سيحسم موقف ديانج من المشاركة أمام إنبي

يحسم الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة الدكتور أحمد أبو عبلة مساء اليوم الجمعة موقف المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق الأحمر من المشاركة في مباراة الغد أمام إنبي.













ويخضع أليو ديانج للفحص الطبي على ركبته وذلك قبل انطلاق مران الفريق الأحمر مساء اليوم الجمعة على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.













وكان أليو ديانج قد تعرض للإصابة بكدمة في الركبة خلال مباراة الأهلي الأخيرة أمام سموحة والتي خسرها الفريق الأحمر بهدف مقابل هدفين ولم يتمكن اللاعب المالي من استكمال اللقاء ليخرج في الشوط الثاني ويحل زميله ناصر ماهر بديلا له.













ويحسم الفحص الطبي موقف اللاعب المالي من المشاركة في مران اليوم الجماعي وموقفه أيضا من مباراة الأهلي غدا أمام إنبي.













ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره إنبي مساء غد السبت على ستاد بتروسبورت في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.



