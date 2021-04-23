موسيماني يرفض المجازفة بنجم الأهلي في مباراة الغد أمام إنبي

يرفض الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المجازفة بلاعبه ياسر إبراهيم في مباراة الغد أمام إنبي خاصة وأنه عائد من الإصابة في العضلة الضامة.













وكان ياسر إبراهيم قد تعرض للإصابة في العضلة الضامة في أحد تدريبات الفريق الأحمر قبل مباراة سيمبا التنزاني حيث تغيب عن المشاركة مع الفريق الأحمر أمام كلا من سيمبا التنزاني والنصر والزمالك وسموحة.













ويفضل المدرب الجنوب إفريقي عدم الاعتماد على ياسر إبراهيم في التشكيل الأساسي للأهلي في مباراة الغد حال مشاركته بشكل طبيعي في مران الفريق الأحمر اليوم وانتظامه بعد التعافي من الإصابة.













ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره إنبي مساء غد السبت على ستاد بتروسبورت في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.



