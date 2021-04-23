روسيا تكشف عن موعد استئناف الرحلات الجوية إلى مصر

قالت مايا لوميدزي، المديرة التنفيذية لجمعية منمى الرحلات السياحية الروسية، إن المنظمين قد يطلقون رحلات طيران إلى المنتجعات المصرية في غضون ما بين 7 إلى 14 يوما بعد استئناف الخدمة الجوية، وفق لما نقلته وكالة تاس الروسية.





وأضافت لوميدزى إن التاريخ لم يعلن بعد، لكن سيكون في فترة ما بين 7 إلى 14 يوما.





وكان الكرملين قد أكد الاتفاق بين الرئيسان عبد الفتاح السيسي وفلاديمير بوتين على استئناف رحلات الطيران بين البلدين بشكل كامل يشمل منتجعات البحر الأحمر.





وصرح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف لوكالة تاس، نعم إننا نعد بيانا الآن، وذلك بعد إعلان المتحدث باسم الجمهورية السفير بسام راضي استئناف الرحلات صباح اليوم بعد اتصال هاتفي بين الرئيسين السيسي وبوتين.



