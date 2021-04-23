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روسيا تكشف عن موعد استئناف الرحلات الجوية إلى مصر
الجمعة 23/أبريل/2021 - 03:17 م
مارينا بشارة
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قالت مايا لوميدزي، المديرة التنفيذية لجمعية منمى الرحلات السياحية الروسية، إن المنظمين قد يطلقون رحلات طيران إلى المنتجعات المصرية في غضون ما بين 7 إلى 14 يوما بعد استئناف الخدمة الجوية، وفق لما نقلته وكالة تاس الروسية.
وأضافت لوميدزى إن التاريخ لم يعلن بعد، لكن سيكون في فترة ما بين 7 إلى 14 يوما.
وكان الكرملين قد أكد الاتفاق بين الرئيسان عبد الفتاح السيسي وفلاديمير بوتين على استئناف رحلات الطيران بين البلدين بشكل كامل يشمل منتجعات البحر الأحمر.
وصرح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف لوكالة تاس، نعم إننا نعد بيانا الآن، وذلك بعد إعلان المتحدث باسم الجمهورية السفير بسام راضي استئناف الرحلات صباح اليوم بعد اتصال هاتفي بين الرئيسين السيسي وبوتين.
وكان صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أكد أن الاتصال بين السيسي وبوتين تناول التباحث حول مجمل موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة تلك المتعلقة بالتعاون في قطاع السياحة، حيث تم التوافق على استئناف حركة الطيران الكاملة بين مطارات البلدين بما في ذلك الغردقة وشرم الشيخ.
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