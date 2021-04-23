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10 مكاسب حققها الزمالك بعد انتصاره على الإنتاج

الجمعة 23/أبريل/2021 - 03:30 م
الزمالك
الزمالك
الفجر الرياضي
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سجل نادي الزمالك انتصارا مهما على الإنتاج الحربي بهدفين مقابل لا شئ في المواجهة التي جمعتهما مساء أمس الخميس في الأسبوع السادس عشر من الدوري المصري.

وفاز الفريق بهدفين دون رد حملا توقيع الثنائي المغربي أشرف بن شرقي وحميد أحداد، ليواصل الفريق تربعه على قمة ترتيب جدول الدوري الممتاز.

ويستعرض الموقع الرسمي للنادي مكاسب الفريق من الفوز على الإنتاج الحربي في التقرير التالي:-

-الفوز منح الزمالك 3 نقاط جديدة، ليضيف إلى جعبته النقطة رقم 36 مما يعزز صدارة المسابقة المحلية بفارق 6 نقاط عن الأهلي “الوصيف”.

-وصل عدد أهداف أشرف بن شرقي إلى رقم 6 ليكون، ليكون ثاني هدافي الفريق في مسابقة الدوري بفارق هدف عن يوسف إبراهيم “أوباما” صاحب الـ7 أهداف.

-افتتح حميد أحداد سجله التهديفي المحلي بقميص الزمالك منذ انضمامه للفريق الأبيض، بعد أن قضى الموسم الماضي معاراً لنادي الرجاء المغربي.

-ظهور محمد عبد الشافي في التشكيلة الأساسية لأول مرة في بطولة الدوري بعد عودته من الإصابة القوية منذ مباراة الأهلي في الموسم الماضي، وقدم مستوى دفاعي وهجومي متميز جعله أحد أفضل لاعبي المباراة.

-شهدت المباراة مشاركة محمود عبد العزيز لاعب الفريق لأول مرة في بطولة الدوري بعد فترة طويلة من الغياب بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

-بثنائية الإنتاج الحربي وصل عد أهداف الفريق في بطولة الدوري إلى 26 هدفا، ليكون الفارس الأبيض أقوى خط هجوم في المسابقة المحلية بالتساوي مع سموحة والأهلي.

حفاظ الفريق على نظافة شباكه في مباراة الإنتاج الحربي، يجعله أقوى دفاع في المسابقة للموسم الحالي بالتساوي مع الأهلي، حيث سكنت شباك الفريقين 8 أهداف كأقل الفريق التي سُجل في مرماها.

-وصل الزمالك للمباراة العاشرة في مسابقة الدوري التي لم تهتز بها شباكه، من أصل 16 لقاء.

-واصل الزمالك تفوقه على الإنتاج الحربي في سلسلة مبارياتهم بمسابقة الدوري على مدار التاريخ بالوصول إلى الفوز رقم 18 نظير فوزين فقط للإنتاج، وتعادل الفريقين في 5 مواجهات.

-وصل عدد الأهداف التي أحرزها لاعبو الزمالك في شباك الإنتاج الحربي إلى 35 هدفا خلال 14 مباراة جمعت الفريقين في مسابقة الدوري، مقابل 15 هدف للإنتاج الحربي.

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