Advertisements

ترتيب الدوري الإسباني قبل مباريات الجولة المقبلة

الجمعة 23/أبريل/2021 - 03:35 م
ميسي
ميسي
حسام مجدي
Advertisements
يستعرض لكم موقع الفجر الرياضي جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني الممتاز قبل مباريات الجولة المقبلة.

ويحتل فريق أتلتيكو مدريد حاليا صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني الممتاز برصيد ٧٣ نقطة.

وفيما يلي جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني الممتاز:

1 -اتلتيكو مدريد 73 نقطة.
2 - ريال مدريد 70 نقطة.
3 -برشلونة 68 نقطة.
4 -إشبيلية 67 نقطة.
5 -ريال سوسيداد 50 نقطة.
6 –ريال بيتيس 49 نقطة.
7 -فياريال 49 نقطة.
8 -جرناطة 42 نقطة.
9 -أوساسونا 40 نقطة.
10 -أتلتيك بلباو 38 نقطة.
11 -ليفانتي 38 نقطة.
12 –سلتا فيجو 38 نقطة.
13 -قادش 36 نقطة.
14 -فالنسيا 35 نقطة.
15 -خيتافي 31 نقطة.
16 -الافيس 30 نقطة.
17 –بلد الوليد 28 نقطة.
18 -ويسكا 27 نقطة.
19 -إلتشيه 27 نقطة.
20 -إيبار 23 نقطة.

أخبار تهمك

عاجل.. الحكومة تحسم الجدل بشأن الامتحانات الإلكترونية للثانوية العامة

منذ ساعتين و 38 دقيقة

سر غضب كومان من نجوم برشلونة رغم خماسية خيتافي

منذ حوالي 5 ساعات

تعليق مثُير من مدرب خيتافي بعد الهزيمة بخماسية أمام برشلونة

منذ أقل من ساعتين

10 مكاسب حققها الزمالك بعد انتصاره على الإنتاج

منذ نصف ساعة

شاهد.. مؤمن زكريا يفجر مفاجأة مدوية ويعلن عودته للملاعب قريبا

منذ يوم

ميسي يعادل رقم كريستيانو رونالدو

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - بشرى سارة في الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 16 ساعة

شرط وحيد يفصل أجويرو عن الانتقال إلى برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الأهلي بعد الهزيمة من سموحة

منذ يومين

عاجل.. وفاة 48 شخصا بكورونا والإصابات مستمرة في الارتفاع (بيان رسمي)

منذ حوالي 15 ساعة

"الجريدة الرسمية" تنشر قرار زيادة أسعار البنزين

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يطالب الأهلي بالتعاقد مع مهاجم من العيار الثقيل

منذ ساعة و نصف

العربية: وفاة الشقيق الأصغر لـ حسني مبارك

منذ أقل من ساعتين

وضع كورونا مقلق وفرض قيود قريبا.. 5 رسائل جديدة من متحدث الحكومة

منذ يوم

شكوك بشأن مشاركة ثلاثي الأهلي أمام إنبي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يطلب تأجيل مباراة القمة

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:10 م

تعليق مثُير من مدرب خيتافي بعد الهزيمة بخماسية أمام برشلونة

"الجريدة الرسمية" تنشر قرار زيادة أسعار البنزين

10:32 ص

عاجل - بشرى سارة في الأهلي.. طالع التفاصيل

12:00 ص

شاهد.. مؤمن زكريا يفجر مفاجأة مدوية ويعلن عودته للملاعب قريبا

08:28 ص

العربية: وفاة الشقيق الأصغر لـ حسني مبارك

02:05 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر