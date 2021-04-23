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ترتيب الدوري الإسباني قبل مباريات الجولة المقبلة
الجمعة 23/أبريل/2021 - 03:35 م
حسام مجدي
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يستعرض لكم موقع الفجر الرياضي جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني الممتاز قبل مباريات الجولة المقبلة.
ويحتل فريق أتلتيكو مدريد حاليا صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني الممتاز برصيد ٧٣ نقطة.
وفيما يلي جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني الممتاز:
1 -اتلتيكو مدريد 73 نقطة.
2 - ريال مدريد 70 نقطة.
3 -برشلونة 68 نقطة.
4 -إشبيلية 67 نقطة.
5 -ريال سوسيداد 50 نقطة.
6 –ريال بيتيس 49 نقطة.
7 -فياريال 49 نقطة.
8 -جرناطة 42 نقطة.
9 -أوساسونا 40 نقطة.
10 -أتلتيك بلباو 38 نقطة.
11 -ليفانتي 38 نقطة.
12 –سلتا فيجو 38 نقطة.
13 -قادش 36 نقطة.
14 -فالنسيا 35 نقطة.
15 -خيتافي 31 نقطة.
16 -الافيس 30 نقطة.
17 –بلد الوليد 28 نقطة.
18 -ويسكا 27 نقطة.
19 -إلتشيه 27 نقطة.
20 -إيبار 23 نقطة.
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