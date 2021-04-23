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صافينار ضيفة "شيخ الحارة والجريئة" في حلقة اليوم على القاهرة والناس

الجمعة 23/أبريل/2021 - 03:21 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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تحل الراقصة الأرمينية صافينار  ضيفة على برنامج "شيخ الحارة والجريئة" بموسمه الخامس، الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي على قناة "القاهرة والناس". 


تجيب صافينار عن العديد من الأسئلة الجريئة حول حقيقة زواجها من رجل أعمال مصري  وحقيقة تعرض منزلها للسطو وترد على الاتهامات الخاصة بفساد الذوق العام والملابس الجريئة بالإضافة لرأيها في بعد زميلاتها الراقصات سواء الأجنبيات أو المصريات وأبرزهن دينا وفيفي عبده.


جدير بالذكر أن فقرات برنامج "شيخ الحارة والجريئة" بالموسم الخامس، تحتوي على الفقرات الآتية "مثلث الخطر، سيرتك على كل لسان، درجة حرارتك، أبيض وأسود، شيخ الحارة، عدو ولا حبيب، ماذا لو، اللحظة الحرجة". 


كما فاجيء فريق البرنامج ضيوف حلقات "شيخ الحارة" في نهاية الحلقة بنقلهم إلى العالم الإفتراضي، وهو الذي قوبل برد فعل متباين بين خوف ورعب ودهشة واستمتاع بالمفاجأة التي كانت البديل لامتناع الضيوف عن الإجابة على أي من أسئلة مثلث الخطر.


"شيخ الحارة والجريئة" يوميًا في شهر رمضان المبارك عقب آذان المغرب مباشرة الساعة 6:25 مساءً والإعادة 12 منتصف الليل.

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