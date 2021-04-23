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فتح باب الاشتراك الاستثنائي بمشروع علاج 'الصحفيين' لمدة أسبوع

الجمعة 23/أبريل/2021 - 03:35 م
بوابة الفجر
ميسون أبو الحسن
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أعلن أيمن عبدالمجيد، رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية بنقابة الصحفيين، عن فتح باب الاشتراك الاستثنائي بمشروع العلاج، دون غرامات، لمدة أسبوع، تبدأ من الأحد المقبل ٢٥ إبريل، وحتى الأحد الذي يليه، وهو المقترح الذي وافق عليه مجلس النقابة بجلسته المنعقدة مساء الخميس.

وقال عبدالمجيد، في بيان له، إنه في ظل جائحة كورونا وموجاتها المتكررة، يستهدف هذا القرار تمكين الزملاء الذين حالت ظروف متنوعة دون تمكنهم من الاشتراك في مشروع العلاج،  واستجابة لطلبات قدمت من أعضاء بالجمعية العمومية، راغبين في الاشتراك، وكذا إضافة أفراد بأسرهم.

وأضاف عبدالمجيد، أنه رغم الضغوط الكبيرة نستكمل إن شاء الله الإصلاحات الهيكلية في مشروع العلاج، ومواصلة القتال على جبهة كورونا في ظل هذه الظروف الاستثنائية غير المسبوقة.

ودعا عبدالمجيد المؤسسات الصحفية، لاتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لحماية الزملاء، في ظل تصاعد معدلات إصابات الموجة الثالثة، التي تحمل متغيرًا مقلقًا، وهو الإصابات الجماعية داخل الأسرة الواحدة.

ولفت عبدالمجيد، إلى أن لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، ستوفر كميات جديدة من الكمامات الطبية والمطهرات، بعد نفاد الكميات السابقة، لمواصلة جهودها في الشق الوقائي الممتدة لأكثر من عام ونصف، منذ ظهور الجائحة، على أن تكون موثوقة الجودة من مصانع الإنتاج الحربي، وبتخفيضات إضافية للأسعار.

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