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معا نستطيع التعليمية: نطالب الاكتفاء بامتحانات شهر مارس وامتحان باقية المناهج من المنزل

الجمعة 23/أبريل/2021 - 03:38 م
بوابة الفجر
ريم محمود
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أصدرت حملة معا نستطيع التعليمية استغاثة الي الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقالت: رسالة إلى السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي الجميع يطلق التحذيرات هنا وهناك وعلى رأسهم مستشار معاليك لشؤون الصحة ومع ذلك يتم تجاهل هذه التحذيرات بشأن الامتحانات.

وأضافت الاستغاثة: نزول أربع صفوف من مراحل مختلفة في يوم واحد كارثة بكل المقاييس سوف يكون أكبر تجمع للطلاب في هذا اليوم(المدارس التجريبى التجريبى المميز القوميات اللغاتوالمدارس الحكومية)


واستكملوا: إمتحانات صفوف النقل ما هي إلا تحصيل حاصل وأيضًا منهج الشهادة الإعدادية لا يتناسب مع المدة الزمنية

و اختتموا: لذلك نطلب الإكتفاء بإمتحانات الترم الأول وشهر مارس حرصا على سلامة وأمان أولادنا وأسرهم وإمتحان الباقي من المناهج بنظام
‏(Take home exam)
و هو أن تكون الإمتحانات كلها في البيت(Online) بنظام الإمتحان المنزلي (Take home exam) بدون درجات (اجتياز أو عدم اجتياز)

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