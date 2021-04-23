معا نستطيع التعليمية: نطالب الاكتفاء بامتحانات شهر مارس وامتحان باقية المناهج من المنزل







أصدرت حملة معا نستطيع التعليمية استغاثة الي الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقالت: رسالة إلى السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي الجميع يطلق التحذيرات هنا وهناك وعلى رأسهم مستشار معاليك لشؤون الصحة ومع ذلك يتم تجاهل هذه التحذيرات بشأن الامتحانات.



وأضافت الاستغاثة: نزول أربع صفوف من مراحل مختلفة في يوم واحد كارثة بكل المقاييس سوف يكون أكبر تجمع للطلاب في هذا اليوم(المدارس التجريبى التجريبى المميز القوميات اللغاتوالمدارس الحكومية)





واستكملوا: إمتحانات صفوف النقل ما هي إلا تحصيل حاصل وأيضًا منهج الشهادة الإعدادية لا يتناسب مع المدة الزمنية



و اختتموا: لذلك نطلب الإكتفاء بإمتحانات الترم الأول وشهر مارس حرصا على سلامة وأمان أولادنا وأسرهم وإمتحان الباقي من المناهج بنظام

‏(Take home exam)

و هو أن تكون الإمتحانات كلها في البيت(Online) بنظام الإمتحان المنزلي (Take home exam) بدون درجات (اجتياز أو عدم اجتياز)

