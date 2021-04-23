افتتاحات وامتحانات.. ماذا ينتظر المصريون في عيد تحرير سيناء؟



واحتفالا بعيد تحرير سيناء، أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم الخميس الموافق 29 من شهر إبريل عام 2021 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.



استمرار الامتحانات



مع استمرار أعمال الامتحانات فى مواعيدها، وذلك بمناسبة عيد تحرير سيناء، على أن يكون ذلك بدلًا من يوم الأحد الموافق 25 من شهر أبريل 2021.







افتتاحات في سيناء



كما أعلنت محافظة شمال سيناء عن افتتاح ووضع حجر الأساس لعدد 12 مشروعًا تنمويًا في مختلف مدن المحافظة، بمناسبة العيد القومي لمحافظة شمال سيناء وذكرى التحرير في الخامس والعشرين من أبريل الجاري.



وسيتم افتتاح إعادة تأهيل المنطقة الأزهرية بالعريش، و19 عمارة سكنية بالمساعيد بعد إعادة إنشائها، وسوق الجملة الجديد بالعريش، والمركز التكنولوجي المطور بالعريش، ومركز شبكات المرافق بشمال سيناء، وملعب نادي أبوصقل.



كما يتم افتتاح مطحن الكرام ومحطة الغاز بالمنطقة الحرفية بالعريش، ومحطة تحلية المياه بالقسيمة، وجراجات ومخازن ديوان عام مركز ومدينة نخل، ومجمع معاهد نخل الأزهري، بجانب وضع حجر الأساس لمدرسة نخل الصناعية بمدينة نخل.

تشهد مصر خلال الساعات المقبلة احتفالات تحرير سيناء التي تعرفها البلاد في كل ٢٥ أبريل من كل عام، احتفالا بعودة سيناء الحبيبة إلى مصر.وعيد تحرير سيناء أو ذكرى تحرير سيناء هو الموافق 25 أبريل من كل عام، وهو اليوم الذي استردت فيه مصر أرض سيناء بعد انسحاب آخر جندي إسرائيلي منها، وفقا لمعاهدة كامب ديفيد. وفيه تم استرداد كامل أرض سيناء ما عدا مدينة طابا التي استردت لاحقا بالتحكيم الدولي في 15 مارس 1989 م.إجازة عيد تحرير سيناء