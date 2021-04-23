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شوقى غريب يكشف عن قائد منتخب مصر الأولمبي فى طوكيو

الجمعة 23/أبريل/2021 - 03:42 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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كشف شوقى غريب المدير الفني للمنتخب الاوليمبى أن الحديث عن منح شارة كابتن المنتخب الأولمبي لمحمد صلاح مهاجم ليفربول الانجليزى سابق لأوانه ، وقال شوقى غريب في مداخلة هاتفية لبرنامج النجوم في رمضان مع الاذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة:" الحديث عن منح صلاح شارة الكابتن في المنتخب الاوليمبى سابق لاوانه ، حسام البدرى أعلن تنصيب صلاح كابتن للفراعنة لانه بالطبع لاعب في المنتخب معه ، انما نحن لانزال نبحث قرار مشاركة صلاح".

وأكمل شوقى غريب:" أرسلنا خطابا لنادي ليفربول عقب القرعة مباشرة أوضحنا فيه كافة التفاصيل ليتواجد محمد صلاح معنا، ولم نرسل أي خطاب لأى محترف أخر حتى الان ، صلاح واحد من أفضل 3 لاعبين في العالم وقرار مشاركته في الاوليمبياد قرار ثلاثى بينا وبين ليفربول وصلاح".

وتابع المنتخب الاوليمبى:"سألت كل لاعب في المنتخب على حدى بشأن صلاح لم أشعر أي غضب ولكن خلق هذا الجدل حالياً غير مقبول ، ليس هناك صحة للحديث عن غضب لاعبى المنتخب الاوليمبى من وجود صلاح ، والقرار ليس قراراهم ، انا نفسى لو تعرضت للإقالة لن اعترض وأقول انى اشتغلت وعملت، كل واحد لازم يعرف دوره جيداً".

ويضيف شوقى غريب:"لا أعلم شيئاً عن مشاركة ميسى مع منتخب الارجنتين في الأولمبياد وعندهم ارتباط بكوبا أمريكا ولم يحسم حتى الان مشاركة نجم البارسا مع الارجنتين".

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قيادة منتخب مصر لمحمد صلاح شوقى غريب حسام البدري

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