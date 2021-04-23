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ضبط أدوية ومستلزمات طبية بقيمة 460 ألف جنيها فى حملة لصحة البحر الأحمر (صور)

الجمعة 23/أبريل/2021 - 03:44 م
بوابة الفجر
محمد طه
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شنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، حملة مكبرة على الصيدليات فى جميع مدن المحافظة، لضبط سوق الدواء.

حيث وجه الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر بالرقابة المشددة على الصيدليات ومتابعة الحركة الدوائية بجميع المنشأت الطبية الحكومية والخاصة، وكلف الدكتور محمود السباعى مدير الإدارة العامة للصيدلة وأعضاء التفتيش الصيدلي بالمديرية بعمل حملة تفتيشية على الصيدليات بمدينة الغردقة وقام بالحملة كلا من:-
الدكتورة هبه حسن، والدكتورة هبه طارق، والدكتور بيتر عهدى، والدكتور جرجس فخرى.

واسفرت جهود الحملة عن المرور علي عدد4 صيدليات كبرى
وتم ضبط عدد 4200 قرص وعبوات ومستلزمات طبية مجهولة المصدر وغيرمسجلة بوزارة الصحة واخرى مستورده بقيمة 460الف جنية تقريبًا.

تم تحرير المحاضر اللازمة والتحفظ علي الأدوية وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.
ضبط أدوية ومستلزمات طبية بقيمة 460 ألف جنيها فى حملة لصحة البحر الأحمر (صور)
ضبط أدوية ومستلزمات طبية بقيمة 460 ألف جنيها فى حملة لصحة البحر الأحمر (صور)
ضبط أدوية ومستلزمات طبية بقيمة 460 ألف جنيها فى حملة لصحة البحر الأحمر (صور)
ضبط أدوية ومستلزمات طبية بقيمة 460 ألف جنيها فى حملة لصحة البحر الأحمر (صور)
ضبط أدوية ومستلزمات طبية بقيمة 460 ألف جنيها فى حملة لصحة البحر الأحمر (صور)
ضبط أدوية ومستلزمات طبية بقيمة 460 ألف جنيها فى حملة لصحة البحر الأحمر (صور)
ضبط أدوية ومستلزمات طبية بقيمة 460 ألف جنيها فى حملة لصحة البحر الأحمر (صور)
ضبط أدوية ومستلزمات طبية بقيمة 460 ألف جنيها فى حملة لصحة البحر الأحمر (صور)

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