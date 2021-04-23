شوقى غريب يكشف عن أسماء الثلاثي الكبار فى قائمة منتخب مصر الأولمبي

أعلن شوقى غريب المدير الفني للمنتخب الاوليمبى عن وجود طارق حامد ومحمد الننى ومحمود حمدى الونش وأحمد حجازى ومحمد الشناوى وأيمن اشرف في القائمة الأولية للفراعنة الصغار في اوليمبياد طوكيو ، وقال شوقى غريب في مداخلة هاتفية لبرنامج النجوم في رمضان مع الاذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة:"مجموعة المنتخب الأولمبى صعبة فعلا وتستحق وصف مجموعة الموت ، ولكنها صعبة على الكل مش على منتخب مصر فقط وتصريحات مدربى المنتخبات في المجموعة تؤكد ذلك ويجب أن نكون جاهزين لكل الاحتمالات".





وأكمل شوقى غريب:"فقدت محمد محمود وكريم نيدفيد قبل أيام من إنطلاق كأس الأمم الافريقية وكنت جاهز بالبدلاء لذا تعودت أن أكون جاهز بكل اللاعبين ولا أقلل من أحد".





ويتابع :" تريزيجيه كان ضمن حساباتى وكنت على تواصل معه وخسرته بسبب الإصابة بالرباط الصليبى".





وواصل شوقى غريب :" قيدنا 14 لاعبا فوق السن ضمن قائمة تضم 80 لاعبا منهم محمد صلاح وأحمد حجازي و محمد الشناوي ومحمد النني وطارق حامد ومحمود حمدى الونش وايمن اشرف سعيا لسد المراكز التي تعاني من فراغ".





وأردف :" لن نواجه منتخب فرنسا ودياً ،هناك أكثر من عرض أمامنا لخوض مباريات ودية في شهر يونيو المقبل".





وقال غريب :"سوف نقاتل قدر الإمكان للوصول لأهدافنا في البطولة ، دى كرة مفيهاش وعود ، ومفيش حاجة اسمها هنرجع بميدالية ذهبية ، اللى اقدر اوعد به هو ان مفيش حاجة اسمها تمثيل مشرف ، سوف نقاتل لتحقيق أهدافنا ، تأجيل البطولة ضرنا ولم يفيدنا بأى شيء لم نستفد فنياً لان الكرة كانت متوقفة ولكن استعدنا شكل الفريق في مباراتى البرازيل وكوريا الجنوبية".





وعن أفضل مبارياته في شهر رمضان قال شوقى غريب: مباراة مصر والكاميرون في تصفيات كأس العالم التي تعادلنا فيها بهدف محمد شوقى وحرمنا الكاميرون من التأهل لكأس العالم وتأهل بدلا منها كوت ديفوار ، وخاضها اللاعبين وهم صائمون وكانت مباراة جميلة".





وتقام الأولمبياد في شهر يوليو المقبل ووقع منتخب مصر في المجموعة الثالثة بجوار إسبانيا والأرجنتين وأستراليا.



