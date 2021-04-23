اتفاق وزراء مصر واليونان وقبرص على تعاون بين شباب البرلمانيين للدول الثلاث

عقدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، صباح اليوم الجمعة، اجتماعا ثلاثيا بالعاصمة القبرصية نيقوسيا مع السيد فوتيس فوتيو مفوض الرئاسة القبرصية، والسيد كوستاس فلاسيس نائب وزير الخارجية اليوناني لشئون المغتربين، حيث تم الاحتفال بمرور ثلاث سنوات إلى إطلاق مبادرة "إحياء الجذور – نوستوس" منذ أبريل 2018، ثم بحث تعزيز سبل التعاون بين الدول الثلاث في إطار المبادرة على عدة مستويات.



وتوجهت السفيرة نبيلة مكرم بخالص الشكر للسيد فوتيس فوتيو مفوض الرئاسة القبرصية، على حسن الاستقبال وكرم الضيافة ورعايته لهذا اللقاء، كما ثمنت سيادتها دور القيادات السياسية في مصر وقبرص واليونان في الاهتمام بشئون الجاليات والمغتربين، مشيدة بدور الجاليات القبرصية واليونانية بدعم موقف مصر في قضية سد النهضة الإثيوبي من خلال نشرهم على نطاق واسع الفيلم الترويجي الذي أصدرته وزارة الهجرة بعدة لغات من أجل دعم الحق المصري في مياه النيل.