إزالة 144 حالة تعدي على أراضي حماية النيل بالمنيا

Advertisements
إزالة 144 حالة تعدي على أراضي حماية النيل بالمنيا
الجمعة 23/أبريل/2021 - 03:52 م
أحمد الخميسي
Advertisements
ن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة ازالت 144 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة "حماية النيل"، بمساحة اجمالية 5586 متر مربع، وذلك ضمن تنفيذ أعمال الموجة الـ 17 من حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة "حماية النيل "للتصدي بكل حسم لاي شكل من أشكال التعديات عليها، وبالتنسيق مع جميع أجهزة الدولة.
أكد المحافظ، انه تنفيذا لتكليفات اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بتنفيذ حملات مكبرة لإزالة التعديات على مجري نهر النيل بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري، والأمن، والجهات المختصة، حيث تم دراسة وتقسيم الحالات المستهدفة الى حالات بسيطة ومتوسطة، كما تم التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الكفيلة بعدم عودة التعدي مرة اخري على الأراضي التي تم ازالتها.
أوضح المحافظ أنه تم وضع جدول زمني مكون من ثلاث مراحل، حيث بدأت المرحلة الأولى منه في 30 مارس وحتى 8 ابريل 2021، واسفرت عن إزالة 134 حالة، بمساحة اجمالية 5267 متر مربع، والمرحلة الثانية خلال الفترة من 17 ابريل، وتستمر حتى 9 مايو 2021، واسفرت عن إزالة 10 حالات، حتى الأن، بمساحة اجمالية 319 متر مربع، كما ستبدأ المرحلة الثالثة منه خلال الفترة من 18 مايو وحتى 30 يونيو القادم.
وأكد محافظ المنيا علي استمرار جميع الوحدات المحلية، في ضبط ووقف حالات البناء المخالفة والعشوائية والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لكل من تسول له نفسه ذلك.
أكد المحافظ، انه تنفيذا لتكليفات اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بتنفيذ حملات مكبرة لإزالة التعديات على مجري نهر النيل بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري، والأمن، والجهات المختصة، حيث تم دراسة وتقسيم الحالات المستهدفة الى حالات بسيطة ومتوسطة، كما تم التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الكفيلة بعدم عودة التعدي مرة اخري على الأراضي التي تم ازالتها.
أوضح المحافظ أنه تم وضع جدول زمني مكون من ثلاث مراحل، حيث بدأت المرحلة الأولى منه في 30 مارس وحتى 8 ابريل 2021، واسفرت عن إزالة 134 حالة، بمساحة اجمالية 5267 متر مربع، والمرحلة الثانية خلال الفترة من 17 ابريل، وتستمر حتى 9 مايو 2021، واسفرت عن إزالة 10 حالات، حتى الأن، بمساحة اجمالية 319 متر مربع، كما ستبدأ المرحلة الثالثة منه خلال الفترة من 18 مايو وحتى 30 يونيو القادم.
وأكد محافظ المنيا علي استمرار جميع الوحدات المحلية، في ضبط ووقف حالات البناء المخالفة والعشوائية والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لكل من تسول له نفسه ذلك.
Advertisements