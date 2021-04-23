حقيقة غضب لاعبي المنتخب الأولمبي بسبب ضم محمد صلاح

كشف شوقى غريب المدير الفني للمنتخب الاوليمبى أن الحديث عن منح شارة كابتن المنتخب الأوليمبى لمحمد صلاح مهاجم ليفربول الانجليزى سابق لأوانه .





وقال شوقى غريب في مداخلة هاتفية لبرنامج النجوم في رمضان مع الإذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة:" الحديث عن منح صلاح شارة الكابتن في المنتخب الاوليمبى سابق لاوانه ، حسام البدرى أعلن تنصيب صلاح كابتن للفراعنة لانه بالطبع لاعب في المنتخب معه ، انما نحن لانزال نبحث قرار مشاركة صلاح".





وأكمل شوقى غريب:" أرسلنا خطابا لنادي ليفربول عقب القرعة مباشرة أوضحنا فيه كافة التفاصيل ليتواجد محمد صلاح معنا، ولم نرسل أي خطاب لأى محترف أخر حتى الان ، صلاح واحد من أفضل 3 لاعبين في العالم وقرار مشاركته في الاوليمبياد قرار ثلاثى بينا وبين ليفربول وصلاح".





وتابع المنتخب الاوليمبى:"سألت كل لاعب في المنتخب على حدى بشأن صلاح لم أشعر أي غضب ولكن خلق هذا الجدل حالياً غير مقبول ، ليس هناك صحة للحديث عن غضب لاعبى المنتخب الاوليمبى من وجود صلاح ، والقرار ليس قراراهم ، انا نفسى لو تعرضت للإقالة لن اعترض وأقول انى اشتغلت وعملت، كل واحد لازم يعرف دوره جيداً".





ويضيف شوقى غريب:"لا أعلم شيئاً عن مشاركة ميسى مع منتخب الارجنتين في الاوليمبياد وعندهم ارتباط بكوبا أمريكا ولم يحسم حتى الان مشاركة نجم البارسا مع الارجنتين".



