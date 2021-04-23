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بدر بانون يُثير القلق داخل القلعة الحمراء قبل مواجهة إنبي

الجمعة 23/أبريل/2021 - 04:00 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أثار الدولي المغربي بدر بانون مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي القلق داخل الفريق الأحمر قبل مباراة الغد أمام إنبي.



ويخشى الجهاز الفني للأهلي من عدم لحاق اللاعب بمباراة الغد أمام إنبي بعدما اشتكى من الإصابة في العضلة الخلفية خلال مباراة الفريق الأحمر الماضية أمام سموحة لكنه فضل استكمال اللقاء بعد انتهاء التغييرات.



ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي مساء غد السبت على ستاد بترو سبورت في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

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