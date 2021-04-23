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بايرن ميونخ يعلن عن عودة ليفاندوفسكي أمام ماينز بالدوري الألماني

الجمعة 23/أبريل/2021 - 04:01 م
بوابة الفجر
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أعلن المدير الفني لنادي بايرن ميونخ هانسي فليك عن عودة روبرت ليفاندوفسكي للمشاركة مع فريقه عندما يواجه ماينز غداً السبت في الجولة 31 من الدوري الألماني.


وقال هانسي فليك المدير الفني للفريق في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة :"سيتمكن ليفاندوفسكي وليون جوريتسكا من التواجد مع الفريق، سننتظر حتى نهاية مران اليوم لتحديد موقف الثنائي مارك روكا وسيرج نابري. الفريق يمتلئ، وهذا شيء جيد".

وغاب ليفاندوفسكي عن الفريق لمدة أربعة أسابيع بعدما تعرض لإصابة في الركبة خلال مشاركته مع المنتخب البولندي في فترة التوقف الدولي.

وبات ليفاندوفسكي، الذي سجل 35 هدفا، قريبا من معادلة الرقم القياسي لأكثر لاعب سجل أهدافا في موسم واحد بالبوندسليجا، حيث سجل جيرد مولر 40 هدفا لبايرن في موسم 1971 / 1972.

وحذر فليك:"ليفاندوفسكي غاب لأربعة أسابيع، ولكنه أظهر في التدريبات أنه بحالة جيدة. بالتأكيد سندعمه، ومع ذلك سيكون هدفنا الرئيسي هو حسم اللقب".

وسيضمن بايرن اللقب إذا فاز بالمباراة، أو إذا حقق نتيجة مشابهة لما سيحققه لايبزج، الوصيف، في مباراته أمام شتوتجارت بعد غد الأحد.

وقال فليك الاسبوع الماضي إنه يريد أن يتم إعفاءه من عقده في الصيف، ربما لكي يتولى تدريب المنتخب الألماني خلفا ليواخيم لوف الذي سيترك منصبه عقب بطولة أمم أوروبا (يورو 2020).

وذكر أن المدرب على علاقة متوترة بحسن صالح حميديتش، عضو مجلس بايرن، ولكنه أدان الهجوم العدائي الذي تعرض له صالح حميديتش على الانترنت.

وقال فليك :"لا يمكنني شرح هذا لنفسي. كل واحد بإمكانه أن يتخيل الشعور عندما تهان أسرته. تم تجاوز الخطوط. هذا شيئا لا اوافق عليه بكل وضوح".

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