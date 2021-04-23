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قانوني يطالب باتخاذ الإجراءات القانونية مع المطاعم والمحلات لمخالفة تعليمات مواجهة كورونا

الجمعة 23/أبريل/2021 - 04:08 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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حذر د. عصام البطاوي استاذ القانون الجنائي والمحامي بالنقض من استمرار بعض اصحاب المحلات التجارية وخاصة المطاعم في مخالفة كافة التعليمات والقرارات الوزارية الصادر من الحكومة المصرية المتمثلة في مجلس الوزراء حول الاجراءات الاحترازية الواجب اتباعها لمواجهة انتشار فيروس كورونا..مشيرا الى ان اغلب تلك المطاعم وخاصة التي توجد بالمناطق الشعبية قد خالفت وتجاوزت تلك الاجراءات المتمثلة في ساعات العمل المخصصة لها بالاضافة الى عدم التزام روادها الكمامات الكبية فضلا عن ان نسبة الاشغال قد بلغت بها 100% في حين ان المسموح بها 50% فقط من مساحتها.



واضاف د. عصام البطاوي بان يجب على الاجهزة الرقابية والجهات المعنية المتمثلة في اصحاب صفة ماموري الضبط القضائي من القيام بدورهم وتكثيفه في المرور على تلك المطاعم والمقاهي واتخاذ الاجراءات القانونية مع المخالفين منهم والتي تصل الى الغرامة بمبالغ لا تتعدى 4 الاف جنيه والغلق اداريا لمدة اسبوع..مشيرا الى ان تلك الشروط وضعتها الحكومة للحفاظ على صحة المصريين لمواجهة فيروس كورونا وليس للتضييق عليهم وخاصة ان الموجة الثالثة من ذلك الفيروس سرشة كما ذكرت منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية.

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