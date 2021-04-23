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الأرصاد: غدًا طقس حار نهارًا لطيف ليلا والعظمي بالقاهرة 31 درجة

الجمعة 23/أبريل/2021 - 04:04 م
بوابة الفجر
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يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تشهد البلد غدًا السبت 24-4-2021 طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

كما يتوقع الخبراء وجود نشاطا للرياح أحيانًا على مناطق القاهرة الكبرى والوحة البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيماء.

ويكون الطقس لطيف ليلًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية معتدل على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت على محافظات ومدن مصر.

القاهرة 31 17

الإسكندرية 26 16

وادي النطرون 28 15

طنطا 28 15

شبين الكوم 29 17

دمنهور 26 15

بلطيم 25 16

مطروح 23 15

السلوم 29 14

سيوة 34 12

بورسعيد 24 17

دمياط 25 16

الزقازيق 28 16

المنصورة 29 15

الإسماعيلية 33 15

السويس 33 16

العريش 25 14

رفح 25 16

رأس سدر 28 22

نخل 29 22

نويبع 35 22

طابا 32 23

كاترين 30 22

الطور 28 23

شرم الشيخ 35 24

الغردقة 35 23

مرسى علم 35 24

الفيوم 35 22

بني سويف 35 21

المنيا 35 21

أسيوط 36 22

سوهاج 39 23

قنا 39 25

الأقصر 39 26

أسوان 41 28

إدفو 41 28

أبوسمبل 38 28

الوادي الجديد 38 24

شلاتين 36 24

أبو رماد 33 24

حلايب 32 25

رأس حدربة 30 25 

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