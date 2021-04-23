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صور- أحمد سعد يحتل صداره ترتيب الأعلى مشاهدة في مصر بـ"كل يوم"

الجمعة 23/أبريل/2021 - 04:09 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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تصدر الفنان أحمد سعد، الترند على مستوى مصر والعالم بأغنيته الجديدة "كل يوم" من مسلسل "ملوك الجدعنة"، بعدما حققت نسب مشاهدات عالية منذ طرحها على قناته بموقع «يوتيوب» .

الأغنية تصدرت نسب المشاهدة والترند على يوتيوب في مصر وجاءت في المركز الاول، وتصدرت نسب المتابعه في أغلب الدول العربية، حيث حلت ثالثًا في الكويت، ورابعًا في كلا من ليبيا والامارات، وسادسًا في الاردن، وثامنًا في السعودية والـ26 بالمغرب، وحلت الاغنية في الترتيب الـ18 على مستوى العالم .

الأغنية تم تقديمها ضمن أحداث الحلقة العاشرة من المسلسل، وذلك بعدما تعرضت الفنانة رانيا يوسف لوفاة طفلتها في العمل الذي تدور أحداثه حول علاقة الصداقة التي تجمع «سفينة» و«سارية» والصعوبات التي تقابلهما.

أغنية أحمد سعد من مسلسل ملوك الجدعنة كل يوم من كلمات محمود عبدالله، ألحان إسلام معز، وتوزيع عمرو صلاح .

"ملوك الجدعنة" بطولة النجوم: مصطفى شعبان، عمرو سعد، ياسمين رئيس، ورانيا يوسف وغيرهم، سيناريو وحوار ورشة عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.

وقدم سعد مؤخرًا أغنية "وقت الحساب" ضمن أحداث مسلسل "الاختيار 2"، وهي من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان مدين، وتوزيع يحيى يوسف، وهندسة صوت ياسر أنور.

مسلسل "الاختيار 2" يعرض على ON وON دراما، سيناريو وحوار هانى سرحان وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكى وإياد نصار وإنجى المقدم وأسماء أبو اليزيد ومحمد علاء .

صور- أحمد سعد يحتل صداره ترتيب الأعلى مشاهدة في مصر بـ"كل يوم"
صور- أحمد سعد يحتل صداره ترتيب الأعلى مشاهدة في مصر بـ"كل يوم"
صور- أحمد سعد يحتل صداره ترتيب الأعلى مشاهدة في مصر بـ"كل يوم"
صور- أحمد سعد يحتل صداره ترتيب الأعلى مشاهدة في مصر بـ"كل يوم"
صور- أحمد سعد يحتل صداره ترتيب الأعلى مشاهدة في مصر بـ"كل يوم"
صور- أحمد سعد يحتل صداره ترتيب الأعلى مشاهدة في مصر بـ"كل يوم"
صور- أحمد سعد يحتل صداره ترتيب الأعلى مشاهدة في مصر بـ"كل يوم"
صور- أحمد سعد يحتل صداره ترتيب الأعلى مشاهدة في مصر بـ"كل يوم"
صور- أحمد سعد يحتل صداره ترتيب الأعلى مشاهدة في مصر بـ"كل يوم"
صور- أحمد سعد يحتل صداره ترتيب الأعلى مشاهدة في مصر بـ"كل يوم"
صور- أحمد سعد يحتل صداره ترتيب الأعلى مشاهدة في مصر بـ"كل يوم"
صور- أحمد سعد يحتل صداره ترتيب الأعلى مشاهدة في مصر بـ"كل يوم"
صور- أحمد سعد يحتل صداره ترتيب الأعلى مشاهدة في مصر بـ"كل يوم"
صور- أحمد سعد يحتل صداره ترتيب الأعلى مشاهدة في مصر بـ"كل يوم"

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