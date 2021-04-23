الصين : نهدف إلى خفض مساهمة الفحم في الطاقة إلى 56% نهاية العام

أعلنت الهيئة الوطنية للطاقة الصينية أنه تهدف الصين إلى خفض حصة الفحم في مزيج الطاقة لديها إلى اقل من 56% بنهاية العام من 57.7ظ5 في عام 2019.

وذكرت الوثيقة أنه في عام 2021، تعتزم الصين مواصلة استبدال الفحم في الاستهلاك النهائي للطاقة بكهرباء تعادل 200 مليار كيلوواط ساعة، بينما تزيد نسبة الكهرباء في الاستهلاك النهائي للطاقة إلى 28 في المائة .

ومن ناحية اخرى، من المتوقع ان يصل انتاج الطاقة في الصين إلى 4.2 مليار طن من الفحم القياسى هذا العام، بينما من المتوقع أن يصل انتاج البترول والغاز الطبيعي إلى حوالي 196 مليون طن و 202.5 مليار متر مكعب على التوالي .

كما ستسعى الصين جاهدة إلى رفع القدرة المركبة للطاقة غير الأحفورية إلى 1.1 مليار كيلوواط وخفض استهلاك الطاقة لكل وحدة من الناتج المحلي الإجمالي بنحو 3 في المائة في عام 2021.

وذكرت الهيئة أن الصين ستعزز السيطرة على اجمالي استهلاك الفحم، وستدفع الاستخدام الفعال والنظيف للفحم قدما، وستشجع خدمات الطاقة الشاملة، وستعزز إدارة كفاءة الطاقة .

كما ستبذل جهود لتعزيز التدفئة النظيفة لضمان استخدام الطاقة النظيفة للتدفئة في اكثر من 70 في المائة من الأسر في شمالي الصين بينما سيتم استكشاف استخدام التدفئة النظيفة في الجزء الجنوبي من البلاد .

وفي مواجهة قضية تغير المناخ العالمي، أعلنت الصين عن هدفها المتمثل في بلوغ انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ذروتها قبل عام 2030 والتحول إلى حياد الكربون بحلول عام 2060.