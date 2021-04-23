Advertisements

الصين : نهدف إلى خفض مساهمة الفحم في الطاقة إلى 56% نهاية العام

الجمعة 23/أبريل/2021 - 04:17 م
بوابة الفجر
شينخوا
Advertisements

 أعلنت الهيئة الوطنية للطاقة الصينية أنه تهدف الصين إلى خفض حصة الفحم في مزيج الطاقة لديها إلى اقل من 56% بنهاية العام من 57.7ظ5 في عام 2019.

وذكرت الوثيقة أنه في عام 2021، تعتزم الصين مواصلة استبدال الفحم في الاستهلاك النهائي للطاقة بكهرباء تعادل 200 مليار كيلوواط ساعة، بينما تزيد نسبة الكهرباء في الاستهلاك النهائي للطاقة إلى 28 في المائة .

ومن ناحية اخرى، من المتوقع ان يصل انتاج الطاقة في الصين إلى 4.2 مليار طن من الفحم القياسى هذا العام، بينما من المتوقع أن يصل انتاج البترول والغاز الطبيعي إلى حوالي 196 مليون طن و 202.5 مليار متر مكعب على التوالي .

كما ستسعى الصين جاهدة إلى رفع القدرة المركبة للطاقة غير الأحفورية إلى 1.1 مليار كيلوواط وخفض استهلاك الطاقة لكل وحدة من الناتج المحلي الإجمالي بنحو 3 في المائة في عام 2021.

وذكرت الهيئة أن الصين ستعزز السيطرة على اجمالي استهلاك الفحم، وستدفع الاستخدام الفعال والنظيف للفحم قدما، وستشجع خدمات الطاقة الشاملة، وستعزز إدارة كفاءة الطاقة .

كما ستبذل جهود لتعزيز التدفئة النظيفة لضمان استخدام الطاقة النظيفة للتدفئة في اكثر من 70 في المائة من الأسر في شمالي الصين بينما سيتم استكشاف استخدام التدفئة النظيفة في الجزء الجنوبي من البلاد .

وفي مواجهة قضية تغير المناخ العالمي، أعلنت الصين عن هدفها المتمثل في بلوغ انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ذروتها قبل عام 2030 والتحول إلى حياد الكربون بحلول عام 2060.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

تقليل اعتماد الصين علي الفحم الفحم في الصين الفحم استخدام الفحم في الصين

أخبار تهمك

ميسي يعادل رقم كريستيانو رونالدو

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - الزمالك يقرر التخلي عن نجمي الفريق نهاية الموسم

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. وفاة 48 شخصا بكورونا والإصابات مستمرة في الارتفاع (بيان رسمي)

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - بشرى سارة في الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الأهلي يطلب تأجيل مباراة القمة

منذ حوالي 5 ساعات

شوقى غريب يكشف عن أسماء الثلاثي الكبار فى قائمة منتخب مصر الأولمبي

منذ ساعة و 15 دقيقة

شرط وحيد يفصل أجويرو عن الانتقال إلى برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الحكومة تحسم الجدل بشأن الامتحانات الإلكترونية للثانوية العامة

منذ حوالي 4 ساعات

"الجريدة الرسمية" تنشر قرار زيادة أسعار البنزين

منذ حوالي 6 ساعات

تعليق مثُير من مدرب خيتافي بعد الهزيمة بخماسية أمام برشلونة

منذ ساعتين و 49 دقيقة

بدر بانون يُثير القلق داخل القلعة الحمراء قبل مواجهة إنبي

منذ ساعة

تهديد من السوادن لإثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة

منذ ساعة و نصف

وضع كورونا مقلق وفرض قيود قريبا.. 5 رسائل جديدة من متحدث الحكومة

منذ يوم

شاهد.. مؤمن زكريا يفجر مفاجأة مدوية ويعلن عودته للملاعب قريبا

منذ يوم

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الأهلي بعد الهزيمة من سموحة

منذ يومين

العربية: وفاة الشقيق الأصغر لـ حسني مبارك

منذ ساعتين و 53 دقيقة

موضوعات متعلقة

صندوق النقد: ضريبة الكربون هي الوسيلة الأفضل للتخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة

الحكومة تصدر منشورا لترشيد استهلاك الطاقة في الهياكل والمؤسسات العمومية

مقتل 4 أشخاص إثر انهيار منجم للفحم في مقاطعة سيتشوان الصينية

ألمانيا: ارتفاع حجم الكهرباء المولدة من الرياح والطاقة الشمسية بنسبة 7%

ألمانيا تولد مستويات قياسية من الكهرباء الخضراء

الإمارات تشارك في الاجتماع الوزاري للطاقة النظيفة بالسعودية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:28 م

تهديد من السوادن لإثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة

"الجريدة الرسمية" تنشر قرار زيادة أسعار البنزين

10:32 ص

تعليق مثُير من مدرب خيتافي بعد الهزيمة بخماسية أمام برشلونة

02:10 م

عاجل - بشرى سارة في الأهلي.. طالع التفاصيل

12:00 ص

شاهد.. مؤمن زكريا يفجر مفاجأة مدوية ويعلن عودته للملاعب قريبا

08:28 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر