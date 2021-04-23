اتحاد الكرة يرفض طلب بيراميدز بتأجيل مباراة الاتحاد





رفضت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد، الطلب الرسمي المقدم من جانب نادي بيراميدز لتأجيل مباراته أمام الاتحاد السكندري والمحدد لها غدا السبت باستاد الإسكندرية في بداية مباريات الدور الثاني من الدوري الممتاز.





وأرسل بيراميدز خطابا لاتحاد الكرة يطلب فيه تأجيل المباراة مراعاة لظروف الفريق الذي عاد من رحلة خارجية لزامبيا وخوض مباراة نكانا في كأس الكونفدرالية الأفريقية، وحرصا على اللاعبين من الإجهاد الشديد بسبب السفر وطول الرحلة وخوض مباراتين متلاحقتين في الكونفدرالية والدوري خلال ٤٨ ساعة فقط من العودة إلى القاهرة.





وأكد اتحاد الكرة في رده أنه يستحيل تأجيل أي مباراة في الدوري في ظل وضع جدول مضغوط تنتهي فيه المسابقة يوم ٣٠ سبتمبر المقبل، وأي تأجيل للمباريات سيؤدي لعدم انتهاء البطولة في الموعد المحدد وسيؤثر على استمرارية المسابقة المحلية، خاصة في ظل ضغط اللقاءات لجميع الأندية للانتهاء من الدوري في الموعد المحدد.





وعلى الرغم من جلسة اتحاد الكرة مع الأندية الممثلة لمصر في بطولات أفريقيا والتأكيد على مراعاتها في وضع مواعيد جدول الدوري ومباريات كأس مصر، إلا أن الاتحاد وجد نفسه في أزمة بسبب ضغط المواعيد وضرورة انتهاء الموسم بنهاية شهر سبتمبر مع مواصلة بيراميدز والأهلي لمشوارهما في بطولتي الكونفدرالية ودوري الأبطال.





وبرر اتحاد الكرة في رفضه طلب تأجيل مباراة الاتحاد على أن الإصرار على استكمال الموسم الماضي الذي توقف لأكثر من ٥ أشهر بسبب فيروس كورونا تدفع جميع الأندية ثمنه حاليا ولابد من التحمل لإنهاء الموسم الحالي في موعده.







