صدمات متتالية في الحلقة ١١ من "ولاد ناس" .. بيومي فؤاد يكتشف تعاطي ابنته للمخدرات

عرضت الحلقة الحادية عشر من مسلسل "ولاد ناس" أحداثا جديدة، وبدأت أحداث الحلقة بزيارة رانيا فريد شوقي وزوجها أحمد وفيق، الى المستشفى للإطمئنان على ابنهما "وليد"، ومن خلال الزيارة اخبره أبيه أنه سيتوقف عن تدريب كرة القدم لفترة طويلة بعد الحادث، هذا الامر الذي تسبب في دخول نوبة بكاء لنجلهما.



ومن خلال الأحداث تراجع إيهاب فهمي الذي يقوم بدور "الإعلامي" عن قراره، برفع دعوى قضائية ضد المدرسة، وذلك بالاتفاق مع مديرة المدرسة "نجوان" التي تقوم بدورها الفنانة صفا الطوخي، والتي هددته بفضح ابنه الذي تبين تعاطيه للمخدرات.



وشهدت الحلقة خروج الطفل "وليد" نجل الفنانة رانيا فريد شوقي وأحمد وفيق من المستشفي علي "كرسي متحرك"، كما شهدت محاولات الفنان أحمد صيام بإصلاح العلاقة بين ابنه وزوجته المنفصلين، في محاولة منه لإعادتهم مره أخرى والتقارب بينهم حتى لا يتأثر ابنهم بعلاقتهم السيئة وتؤثر على نفسيته خاصة بعد الحادث الذي تعرض له.



و انتهت أحداث الحلقة بمشهد مميز للفنان بيومي فؤاد، والتي كانت ابنته ضمن الأطفال الذين تعرضوا لحادث أتوبيس المدرسة، وفقدت الذاكرة، وقام ضابط التحقيقات بإبلاغه هو وزوجته أن تقرير فحص المخدرات أثبت أن ابنته كانت تتعاطى المخدرات قبل الحادث، لتحدث له صدمة كبيرة في نهاية الحلقة.



مسلسل "ولاد ناس" إنتاج "سكوير ميديا" منى قطب وإبراهيم حمودة، ويعرض متزامنا على عدة قنوات مصرية هي: "النهار، صدى البلد، المحور، القاهرة والناس، ten"، كما يعرض خارج مصر عبر قناة cbs السعودية ومنصات فيو.



الجدير بالذكر تم مسلسل "ولاد ناس" بطولة رانيا فريد شوقي، صبري فواز، وفاء صادق، أحمد وفيق، بيومي فؤاد، إيهاب فهمي، لقاء سويدان، أحمد صيام، وصفاء الطوخي، وتأليف وإخراج هاني كمال.